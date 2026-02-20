Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Východ Afganistanu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,8

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Afganistan často postihujú zemetrasenia, a to najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretáva eurázijská a indická tektonická doska.

Autor TASR
Kábul 20. februára (TASR) - Silné zemetrasenie s magnitúdou 5,8 zasiahlo v piatok oblasť pohoria Hindúkuš na východe Afganistanu. Informovala o tom americká geologická služba (USGS), píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Epicentrum zemetrasenia bolo približne 130 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta Kábul v hĺbke približne 79 kilometrov. Bezprostredne neboli hlásené obete na životoch ani rozsiahle škody.

Afganistan často postihujú zemetrasenia, a to najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretáva eurázijská a indická tektonická doska. Koncom augusta pri jednom z najsmrteľnejších zemetrasení v histórii Afganistanu zahynulo približne 2200 ľudí a ďalších viac ako 3600 utrpelo poranenia.
