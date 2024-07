Východ Číny postihli lejaky, evakuovali takmer štvrť milióna ľudí

Peking 3. júla (TASR) - Takmer štvrť milióna ľudí už evakuovali v provincii An-chuej na východe Číny v dôsledku lejakov, v dôsledku ktorých nebezpečne stúpli hladiny niekoľkých riek vrátane veľtoku Jang-c'-ťiang. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP odvolávajúcej sa na stredajšie správy čínskych médií.



Búrky v tejto provincii ovplyvnili životy 991.000 ľudí a do utorňajšieho popoludnia si vyžiadali evakuáciu dovedna zhruba 242.000 osôb. "Do utorka 16.00 h spôsobili lejaky spúšť v 36 okresoch a siedmich mestách v provincii An-chuej," informovala čínska agentúra Sinchua odvolávajúc sa na miestne úrady.



Hladina najdlhšej čínskej rieky Jang-c'-ťiang už prekročila kritické hodnoty a stále ešte stúpa. Priehrady a hrádze pozdĺž nej monitorujú desaťtisíce ľudí.



Lejaky spôsobili nárast hladín aj ďalších zhruba 20 riek a šiestich jazier v provincii An-chuej.



Stovky meteorologických staníc tam od pondelka podvečera do utorňajšieho podvečera zaznamenali vyše 100 milimetrov zrážok. V okrese Che-si neďaleko provinčnej metropoly Che-fei evidovali dokonca 266 milimetrov zrážok.



Podľa predpovedí tamojších meteorológov bude v An-chuej pršať až do piatka, pričom pre južné časti provincie vydali aj výstrahy pred "geologickými katastrofami".



Intenzívne zrážky zažíval v ostatných týždňoch i juh Číny. V hornatej provincii Chu-nan si záplavy v júni vyžiadali päť obetí a zosuvy pôdy ďalších osem ľudských životov. V susednej provincii Kuang-tung prišlo v dôsledku júnových záplav o život až 38 ľudí.



Čína v posledných mesiacoch zažíva extrémne výkyvy počasia - od prívalových dažďov až po veľké horúčavy. Táto ázijská krajina je najväčším producentom skleníkových plynov, ktoré podľa vedcov spôsobujú klimatické zmeny a zvyšujú frekvenciu a intenzitu extrémov počasia.