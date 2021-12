Východ Indonézie zasiahlo silné zemetrasenie

Jakarta 14. decembra (TASR) - Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,3 zasiahlo v utorok oblasť východnej Indonézie. Informovala o tom agentúra AFP na základe údajov americkej geologickej služby USGS. V oblasti bolo vydané varovanie pred nebezpečnými vlnami cunami.



Hypocentrum zemetrasenia zaznamenaného o 04:20 h SEČ sa nachádzalo v mori približne 100 kilometrov severne od mesta Maumere v hĺbke 18,5 kilometra.



Tichomorské centrum pre varovania pred cunami (PTWC) oznámilo, že nebezpečné vlny sa môžu vyskytnúť až do vzdialenosti 1000 kilometrov od epicentra zemetrasenia. USGS uviedla, je málo pravdepodobné, že by si utorkové zemetrasenie vyžiadalo obete.



Indonézia so svojimi viac než 17.000 ostrovmi a vyše 260 miliónmi obyvateľov leží na tzv. Ohnivom kruhu, geologicky najaktívnejšej zóne na planéte Zem, kde sa stretáva niekoľko tektonických platní.