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ZEMETRASENIE V JAPONSKU: Museli pozastaviť aj premávku rýchlovlakov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Zemetrasenie zaznamenané približne o 19.39 h miestneho času (11.39 h SEČ) dosiahlo v niektorých oblastiach silu troch stupňov japonskej seizmickej stupnice.

Autor TASR
Tokio 6. novembra (TASR) — Zemetrasenie s predbežnou magnitúdou 6,1 zasiahlo v piatok pobrežie regiónu Kantó ležiaceho na východe japonského ostrova Honšú. Otrasy mali hypocentrum v hĺbke desať kilometrov a bolo ich cítiť aj v hlavnom meste Tokio. Na japonskom pobreží môže dôjsť k miernym zmenám hladiny mora, prívalové vlny cunami však nehrozia, uviedla Japonská meteorologická agentúra (JMA). TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy televízie NHK.

Zemetrasenie zaznamenané približne o 19.39 h miestneho času (11.39 h SEČ) dosiahlo v niektorých oblastiach silu troch stupňov japonskej seizmickej stupnice. Otrasy tejto intenzity zaznamenali okrem iného v mestách Išinomaki a Natori v prefektúre Mijagi, vo viacerých mestách a obciach v prefektúre Fukušima, ako aj v mestách Hitači a Hitatinaka v prefektúre Ibaraki.

Bezprostredne neboli hlásené žiadne zranenia ani škody na budovách.

Podľa spoločnosti Japan Atomic Power Company (JAPC) v jadrovej elektrárni Tókai II v prefektúre Ibaraki, ktorá je v súčasnosti odstavená a kde zaznamenali otrasy s intenzitou troch stupňov, neboli zistené nijaké anomálie. Zmeny nezaznamenali ani monitorovacie stanice merajúce úroveň radiácie v okolí elektrárne.

Na dvoch miestach v okolí Tokia bola z prevádzkových dôvodov dočasne pozastavená premávka rýchlovlakov Šinkanzen. Medzičasom ju obnovili.
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