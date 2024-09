Východ Nemecka sa pripravuje na povodne; Labe v Sasku stúpa

Drážďany 15. septembra (TASR) - Východná časť Nemecka sa pripravuje na povodne po katastrofických dažďoch, ktoré postihli susedné štáty v strednej Európe, informuje v nedeľu TASR podľa správy agentúry DPA.



Úrady v spolkovej krajine Sasko v nedeľu uviedli, že hladina rieky Labe v obci Schöna blízko hraníc s Českom bude podľa očakávania kulminovať v utorok popoludní na úrovni 7,50 metra, čo je postačujúce na vyhlásenie najvyššieho stupňa pohotovosti v danej oblasti.



Rieka Labe už medzičasom stúpla na úroveň 5,59 metra v obci Schöna, čo je omnoho viac než jej priemerná výška 1,58 metra. Očakáva sa, že v nedeľu večer dosiahne úroveň šesť metrov.



Ak by došlo k zvýšeniu hladín riek na najvyšší stupeň, priehrady by sa podľa krajinského povodňového strediska vyliali z brehov, čo by spôsobilo zaplavenie obývaných oblastí a ohrozenie majetku a života obyvateľov.



Krajinská metropola Drážďany, ktorá sa rozprestiera pozdĺž rieky Labe, by mohla byť ohrozená záplavami, ktoré už zdevastovali nižšie položené oblasti Česka, Poľska a Rakúska.



Historické centrum mesta bude od stúpajúcej vody chránené mobilnými bariérami, ktoré postavia v priebehu pondelka. Úrady v Drážďanoch sa okrem toho pred očakávanou povodňou usilujú ukončiť odstraňovanie častí mosta Carolabrücke, ktoré sa tento týždeň v stredu zrútili do rieky Labe. Počiatočné demolačné práce boli ukončené v sobotu.