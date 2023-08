USA bičovali búrky, zahynuli 2 ľudia a státisíce boli bez elektriny

Washington 8. augusta (TASR) - Silné búrky v pondelok zasiahli väčšinu územia východnej časti Spojených štátov. O život prišli najmenej dve osoby, státisíce obyvateľov zostali bez elektriny a tisíce letov museli byť zrušené alebo mali meškania. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Dážď, silný vietor a krupobitie postihli východ na takmer celom jeho pobreží, od štátu Alabama až po štát New York. Pre milióny ľudí platia výstrahy pred krutým počasím, vrátane výstrah pred tornádami.



Americká Národná meteorologická služba (NWS) hlásila "mierne riziko" nebezpečných búrok, pričom nárazový vietor mal dosahovať rýchlosť do 130 kilometrov za hodinu.



"Dbajte, aby ste boli dobre informovaní o počasí a uistite sa, že budete varovania dostávať z viacerých zdrojov," uviedla NWS v mestách Baltimore a Washington v pondelok na sociálnych sieťach.



Nebezpečenstvo nepriaznivého počasia k neskorému večeru väčšinou pominulo. Niektoré oblasti však trápili záplavy, pretože dážď neprestával. Krúpy až s priemerom 11,5 centimetra zaznamenali v štáte Virgínia, uviedla NWS.



V Alabame zahynul 28-ročný muž, ktorého zasiahol blesk na parkovisku priemyselného parku, informovala miestna stanica ABC.



V štáte Južná Karolína prišiel o život 15-ročný chlapec, ktorého zasiahol padajúci strom pri dome jeho starých rodičov, uviedla miestna stanica CBS.



Viac než 700.000 odberateľov na východnom pobreží USA bolo v pondelok večer bez elektriny. Pre zlé počasie bolo v tento deň zrušených vyše 1700 vnútroštátnych letov a ďalších viac než 8000 meškalo.



Federálne úrady vo Washingtone vzhľadom na očakávané drsné počasie poslali zamestnancov domov skôr, o 15.00 h miestneho času (21.00 h SELČ).



Búrky zasiahli Spojené štáty v období, keď rozsiahle územia južnej časti krajiny, vrátane štátov Texas, Louisiana a Florida, sužovali veľké horúčavy, pričom na utorok meteorológovia predpovedali teploty až do 42 stupňov Celzia a vydali aj varovania pre ľudí.



Vedci upozorňujú, že zmena klímy zvyšuje silu a početnosť mimoriadnych prejavov počasia po celom svete.