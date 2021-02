Východ USA zasiahne husté sneženie, v New Yorku vyhlásili stav núdze

Washington 1. februára (TASR) - Oblasti na východnom pobreží Spojených štátov sa pripravujú na víchricu sprevádzanú hustým snežením, ktorá už predtým spôsobila škody v Kalifornii. Starosta New Yorku, kde môže v priebehu pondelka napadnúť až 60 centimetrov snehu, preventívne vyhlásil stav núdze. Informovala o tom agentúra AFP.



Americká Národná meteorologická služba (NWS) vydala súvisiace meteorologické varovania pre viaceré štáty - od Virgínie až po Maine.



"Táto víchrica bude nebezpečná, sprevádzať ju bude husté sneženie a silný vietor. Ak môžete zostať doma, zostaňte doma," apeloval na Twitteri na obyvateľov newyorský starosta Bill de Blasio.



Stav núdze platí aj v susednom štáte New Jersey, čo orgánom umožňuje uzatvoriť cesty, evakuovať ľudí a dočasne využívať majetok v súkromnom vlastníctve za účelom zaistenia verejnej bezpečnosti. Zároveň je tam od pondelka pozastavená prevádzka verejnej dopravy.



"Nabite si svoje elektronické zariadenia, a ak dôjde k výpadku elektriny, okamžite ho nahláste," uviedol na Twitteri guvernér New Jersey Phil Murphy.



Mesto Philadelphia v Pensylvánii taktiež vyhlásilo stav núdze a vyzvalo obyvateľov, aby svojimi autami neblokovali vyhradené núdzové trasy, ktoré využívajú snehové pluhy.



Husté sneženie zasiahlo už v noci na nedeľu americkú metropolu Washington. Tento atmosférický jav však ešte minulý týždeň vyčíňal v Kalifornii, na západnom pobreží USA. V horských častiach tohto štátu napadlo vyše 180 centimetrov snehu, pričom na pobreží spôsobil silný dážď zosuv pôdy pri úseku diaľnice Highway 1, ktorý sa následne zrútil do mora.



O hrozbe, ktorú pre východ USA aktuálne predstavuje snehová víchrica, rokoval v nedeľu so svojimi poradcami aj nový americký prezident Joe Biden.