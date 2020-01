Východná Afrika je zamorená rojmi sarančí

New York 21. januára (TASR) - Východná Afrika zápasí s bezprecedentnou inváziou saranče všežravej, ktorá je najhoršou za posledných 25 rokov. OSN spustila zbierku, prostredníctvom ktorej chce získať 70 miliónov dolárov (63,1 milióna eur) na pomoc Etiópii, Somálsku a Keni. Tieto krajiny napadli ničivé roje sarančí, ktoré ničia miestnym obyvateľom úrodu.



Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vo svojom vyhlásení z pondelka konštatuje, že invázia sarančí "ohrozuje potravinovú bezpečnosť" celého regiónu a je preto nutné "spustiť rozsiahlu cezhraničnú kampaň na boj proti zamoreniu" rojmi sarančí.



Vzhľadom na súčasnú veľkosť rojov by v znižovaní počtu škodcov bola účinná iba likvidácia postrekmi pesticídmi z lietadiel nad územím Etiópie a Kene. FAO varovala, že ak sa nič nepodnikne, počet hmyzích škodcov by do júna mohol byť 500-násobne vyšší.



Roje sarančí z Etiópie a Somálska sa naďalej šíria do Kene. V Etiópii sa hmyz vydal na juh, kde sa rozprestiera aj známa obilnica krajiny. Nateraz saranče nesmerujú na Južný Sudán či Ugandu, ale obe tieto krajiny sú potenciálne v nebezpečenstve - podobne ako aj juhozápadná Ázia a oblasť Červeného mora.



Kenská vláda medzičasom informovala, že má situáciu pod kontrolou a oblasti zasiahnuté rojmi sarančí postrekuje z lietadiel účinnými pesticídmi, ktorých má k dispozícii dostatok.



Miestni chovatelia dobytka sa snažia saranče vyhnať zo svojich pozemkov vlastnými metódami: osvedčilo sa im zapaľovanie ohňov, pretože dym saranče vyháňa, či striasanie sarančí z konárov krov a stromov. Chovatelia dobytka v Keni sa obávajú, že ak sa nepodarí zastaviť inváziu žravého hmyzu, ich dobytok uhynie na nedostatok potravy.