Východná Kuba zostala po výpadku siete bez elektriny
Autor TASR
Havana 5. februára (TASR) - Východnú časť Kuby v stredu večer postihol rozsiahly výpadok v dodávkach elektrickej energie. Po poruche v elektrickej sieti zostali bez prúdu štyri provincie vrátane druhého najväčšieho mesta krajiny Santiago de Cuba. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Štátna energetická spoločnosť Unión Eléctrica de Cuba (UNE) na sociálnej sieti X uviedla, že bez dodávok elektriny sú provincie Holguín, Granma, Santiago de Cuba a Guantánamo.
Kubánsky energetický systém je po viac než šiestich desaťročiach trvajúcom americkom embargu v zlom stave a krajina čelí častým a dlhodobým výpadkom elektriny. Situáciu môže ešte zhoršiť hrozba amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty obmedzia dodávky dotovanej ropy z Venezuely, na ktorých je tento socialistický ostrov výrazne závislý.
V súvislosti s vývojom situácie na Kube viaceré štáty vrátane SR nabádajú svojich občanov, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania na Kubu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozornilo, že dlhodobé a plánované výpadky elektriny sú bežné a môžu trvať aj viac ako 24 hodín. Dodalo, že na Kube je aj nedostatok potravín, vody, paliva a liekov.
Kuba, ktorá má 9,6 milióna obyvateľov, mala od konca roka 2024 päť rozsiahlych výpadkov prúdu, z ktorých niektoré trvali niekoľko dní.
