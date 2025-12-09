Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Východne od Moskvy sa zrútilo vojenské lietadlo

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Ruské ministerstvo obrany podľa štátnych médií oznámilo, že k havárii došlo v neobývanom regióne pri skúšobnom lete po opravách stroja tohto lietadla.

Autor TASR
Moskva 9. decembra (TASR) - V ruskej Ivanovskej oblasti sa v utorok zrútilo vojenské transportné lietadlo Antonov An-22, informovali záchranné služby. Na palube sa nachádzalo sedem ľudí, informácie o ich stave však bezprostredne známe neboli. TASR správu prevzala z agentúry TASS.

„Podľa predbežných informácií havarovalo v Ivanovskej oblasti lietadlo Antonov An-22. Na palube bolo sedem ľudí,“ uviedol zdroj.

Záchranári sú podľa TASS v súčasnosti na ceste na miesto nehody v Ivanovskej oblasti, ktorá sa nachádza východne od Moskvy. Ruské ministerstvo obrany podľa štátnych médií oznámilo, že k havárii došlo v neobývanom regióne pri skúšobnom lete po opravách stroja tohto lietadla, napísala agentúra AFP.
