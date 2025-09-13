Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Východné pobrežie Kamčatky zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,4

Moskva 13. septembra (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zasiahlo v sobotu ráno miestneho času pobrežie ruského ďalekovýchodného polostrova Kamčatka, uviedol Americký geologický inštitút (USGC). TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a AP.

Podľa inštitútu sa epicentrum zemetrasenia nachádza 111 kilometrov východne od od hlavného mesta Kamčatskej oblasti Petropavlovsk-Kamčatskij v hĺbke 39,5 kilometra.

Americké centrum pre cunami uviedlo, že pozdĺž ruského pobrežia v okruhu 300 kilometrov od epicentra sú možné „nebezpečné“ vlny s výškou až jeden meter. Japonsko, Havaj a ďalšie ostrovy v Tichom oceáne môžu zaznamenať vlny s výškou menej ako 30 centimetrov, dodalo centrum.

V júli došlo na polostrove Kamčatka k šiestemu najsilnejšiemu zemetraseniu od začiatku meraní s magnitúdou 8,8. Išlo zároveň o najsilnejšie zemetrasenie od roku 2011, keď otrasy s magnitúdou 9,0 zasiahli východné pobrežie Japonska.

Zemetrasenie pri Kamčatke vyvolalo v júli vlny aj cunami. Varovanie pred nimi vydalo viacero štátov vrátane Japonska, USA, Mexika alebo Filipín. Výrazné škody ani zranenia neboli zaznamenané.
