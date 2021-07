Východné pobrežie USA zahalil sivý opar z mohutných požiarov

New York 21. júla (TASR) - New York a ďalšie mestá na východe Spojených štátov zahalil sivý opar, ktorý spôsobili rozsiahle požiare na západe USA. Informovala o tom agentúra AP s tým, že dym z požiarov stúpa až do výšky desiatich kilometrov a následne ho vietor unáša tisícky kilometrov.



Úrady v New Yorku vydali výstrahu pred zlou kvalitou ovzdušia už v utorok. Podľa odborníkov nie je výnimočné, že dym z požiarov na západe krajiny sa objavil až v okolí veľkomesta. Dym je však teraz nižšie, ako je to bežné. Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že minulý rok dym z požiarov ovplyvnil kvalitu ovzdušia v mestách vzdialených niekoľko tisíc kilometrov. V súčasnosti horí len v americkom štáte Oregon takmer 1600 štvorcových kilometrov porastov, čo predstavuje polovicu rozlohy štátu Rhode Island.



Na území Spojených štátov, ale aj Kanady momentálne zúria desiatky veľkých požiarov. Podľa odborníkov, ktorých citovala AP, má toto "ohnivé peklo" na svedomí vlna horúčav spojená s klimatickými zmenami. Zmeny podnebia napríklad spôsobili, že západ USA sa za uplynulých 30 rokov stal oveľa teplejším a suchším. Podľa AP to znamená, že obrovských lesných požiarov bude v nasledujúcich rokoch pribúdať a tým pádom bude boj proti ohnivému živlu v budúcnosti ešte ťažší.