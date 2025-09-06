< sekcia Zahraničie
Východnú časť Afganistanu zasiahlo ďalšie zemetrasenie
Afganistan patrí medzi krajiny, ktoré často postihujú zemetrasenia, najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretávajú eurázijská a indická tektonická doska.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kábul 6. septembra (TASR) - Východnú časť Afganistanu v piatok večer opäť zasiahlo silné zemetrasenie. Úrady bezprostredne nehlásili žiadne obete ani škody, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Podľa amerického geologického úradu (USGS) malo zemetrasenie magnitúdu 5,2 a epicentrum sa nachádzalo v provincii Kúnar. Otrasy pocítili aj obyvatelia hlavného mesta Kábul.
Oblasti na východe krajiny zasiahli v uplynulých dňoch viaceré silné zemetrasenia. Od minulého víkendu pri nich zahynulo najmenej 2200 ľudí a vyše 3600 ďalších utrpelo zranenia.
Prvé zo série otrasov namerali v nedeľu neskoro večer 27 kilometrov severovýchodne od mesta Džalálábád v provincii Nangarhár. Silno zasiahnutá bola aj susedná provincia Kúnar. Ide o jednu z najsmrteľnejších prírodných katastrof v Afganistane za posledné roky.
Záchranné práce v postihnutých oblastiach stále pokračujú, no podľa humanitárnych organizácií ich komplikuje náročný prístup do zasiahnutých miest.
Afganistan patrí medzi krajiny, ktoré často postihujú zemetrasenia, najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretávajú eurázijská a indická tektonická doska.
Podľa amerického geologického úradu (USGS) malo zemetrasenie magnitúdu 5,2 a epicentrum sa nachádzalo v provincii Kúnar. Otrasy pocítili aj obyvatelia hlavného mesta Kábul.
Oblasti na východe krajiny zasiahli v uplynulých dňoch viaceré silné zemetrasenia. Od minulého víkendu pri nich zahynulo najmenej 2200 ľudí a vyše 3600 ďalších utrpelo zranenia.
Prvé zo série otrasov namerali v nedeľu neskoro večer 27 kilometrov severovýchodne od mesta Džalálábád v provincii Nangarhár. Silno zasiahnutá bola aj susedná provincia Kúnar. Ide o jednu z najsmrteľnejších prírodných katastrof v Afganistane za posledné roky.
Záchranné práce v postihnutých oblastiach stále pokračujú, no podľa humanitárnych organizácií ich komplikuje náročný prístup do zasiahnutých miest.
Afganistan patrí medzi krajiny, ktoré často postihujú zemetrasenia, najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretávajú eurázijská a indická tektonická doska.