Sobota 6. september 2025
Východnú časť Afganistanu zasiahlo ďalšie zemetrasenie

Na snímke miestny obyvateľ prechádza cez dom, ktorý bol zničený počas zemetrasenia v provincii Kúnar na východe Afganistanu v utorok 2. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kábul 6. septembra (TASR) - Východnú časť Afganistanu v piatok večer opäť zasiahlo silné zemetrasenie. Úrady bezprostredne nehlásili žiadne obete ani škody, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Podľa amerického geologického úradu (USGS) malo zemetrasenie magnitúdu 5,2 a epicentrum sa nachádzalo v provincii Kúnar. Otrasy pocítili aj obyvatelia hlavného mesta Kábul.

Oblasti na východe krajiny zasiahli v uplynulých dňoch viaceré silné zemetrasenia. Od minulého víkendu pri nich zahynulo najmenej 2200 ľudí a vyše 3600 ďalších utrpelo zranenia.

Prvé zo série otrasov namerali v nedeľu neskoro večer 27 kilometrov severovýchodne od mesta Džalálábád v provincii Nangarhár. Silno zasiahnutá bola aj susedná provincia Kúnar. Ide o jednu z najsmrteľnejších prírodných katastrof v Afganistane za posledné roky.

Záchranné práce v postihnutých oblastiach stále pokračujú, no podľa humanitárnych organizácií ich komplikuje náročný prístup do zasiahnutých miest.

Afganistan patrí medzi krajiny, ktoré často postihujú zemetrasenia, najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretávajú eurázijská a indická tektonická doska.
