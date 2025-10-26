< sekcia Zahraničie
Východný Timor oficiálne prijali do skupiny ASEAN ako 11. člena
Prijatie do ASEAN-u, o ktoré sa krajina pokúšala takmer 14 rokov, je podľa AP považované za symbolický krok smerom k regionálnemu začleňovaniu.
Kuala Lumpur 26. októbra (TASR) - Východný Timor bol v nedeľu oficiálne prijatý do Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a stal sa tak jeho 11. členskou krajinou. Ide o prvé rozšírenie tejto skupiny štátov od roku 1990. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Východný Timor, známy ako Timor-Leste, je najmladšou a najchudobnejšou krajinou regiónu juhovýchodnej Ázie. Viac než štyri storočia bol portugalskou kolóniou. V roku 1975 ho obsadila Indonézia, od ktorej napokon získal nezávislosť v roku 2002. Leží na východnej časti ostrova Timor, ktorého zvyšok - okrem malej enklávy -patrí Indonézii.
„Pre ľudí z Timoru-Leste to nie je len splnený sen, ale aj silné potvrdenie našej cesty,“ vyhlásil v nedeľu premiér Xanana Gusmao na slávnostnom ceremoniáli v Kuala Lumpur, kde sa koná summit ASEAN-u.
Ostrovný štát zápasí s vysokou sociálnou nerovnosťou, podvýživou a nezamestnanosťou - podľa Svetovej banky tam v chudobe žije viac ako 40 percent z 1,4 milióna obyvateľov. Takmer dve tretiny populácie majú menej než 30 rokov. Jeho ekonomika je naďalej silne závislá od ropných zásob.
Východný Timor získal v roku 2022 štatút pozorovateľa v ASEAN-e, ale jeho plné členstvo sa odkladalo z dôvodu rôznych problémov. Integráciou do tejto medzivládnej organizácie získava prístup k dohodám o voľnom obchode, investičným príležitostiam a širšiemu regionálnemu trhu.
ASEAN bolo založené 8. augusta 1967 Indonéziou, Malajziou, Filipínami, Singapurom a Thajskom. Neskôr sa postupne pričlenili Brunej, Vietnam, Laos, Mjanmarsko a Kambodža. Cieľom združenia je užšia hospodárska, politická a kultúrna spolupráca.
