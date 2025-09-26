< sekcia Zahraničie
Východný Timor po protestoch ruší doživotné renty i nákup SUV
Dili 26. septembra (TASR) - Parlament vo Východnom Timore v piatok schválil zrušenie zákona o doživotnej rente pre poslancov, členov vlády a prezidentov po uplynutí ich mandátov. Hlasovaniu predchádzali minulý týždeň študentské demonštrácie, ktoré polícia rozháňala za pomoci slzotvorného plynu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Bývalí poslanci a niektorí verejní činitelia tejto krajiny v juhovýchodnej Ázii mali doteraz podľa zákona prijatého v roku 2006 nárok na doživotnú rentu vo výške svojho mesačného platu. V piatok však 62 členov parlamentu jednomyseľne schválilo nový zákon, ktorý túto výhodu ruší.
Poslankyňa zo Strany posilnenia jednoty národa Timoru (KHUNTO) Olinda Guterresová po hlasovaní demonštrujúcim univerzitným študentom odkázala, že ich požiadavky boli splnené, a vyzvala ich na zastavenie protestov. Zákon nadobudne účinnosť po tom, ako ho podpíše prezident José Ramos Horta.
Protesty v hlavnom meste Dili vypukli minulý týždeň. Tisíce demonštrantov najprv požadovali, aby parlament zrušil plán na nákup terénnych áut pre poslancov v hodnote 4,2 milióna dolárov. Každý zo 65 poslancov mal dostať auto Toyota Prado.
Neskôr sa protesty rozšírili a demonštranti k svojim požiadavkám pridali aj zrušenie doživotnej renty pre politikov.
Východný Timor, ktorý získal nezávislosť od Indonézie v roku 2002 po viac ako dvoch desaťročiach okupácie, naďalej zápasí s vysokou sociálnou nerovnosťou, podvýživou a nezamestnanosťou - podľa Svetovej banky tam v chudobe žije viac ako 40 percent populácie. Ekonomika Východného Timoru je naďalej silne závislá od ropných zásob.
