Východorakúske spolkové krajiny sprísňujú karanténne opatrenia

Viedeň 24. marca (TASR) - Pendleri prichádzajúci do troch spolkových krajín na východe Rakúska - Viedne, Dolného Rakúska a Burgenlandu - sa budú musieť od 1. do 6. apríla preukázať negatívnym výsledkom testu na prítomnosť nového koronavírusu nie starším ako 72 hodín. Doteraz postačoval test starý maximálne týždeň. Z tohto dôvodu sa sprísnia kontroly najmä na hraniciach s Českom, Slovenskom a Maďarskom. Vyplýva to z nových karanténnych opatrení, ktoré v stredu prezentovali premiéri týchto spolkových krajín v prítomnosti rakúskeho ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera.



Súčasťou opatrení je 24-hodinový zákaz vychádzania. Občania budú môcť svoje bydlisko opustiť iba vo výnimočných prípadoch, známych z dvoch predchádzajúcich tvrdých lockdownov. Zákaz vychádzania v súčasnosti platí iba od 20.00 h do 06.00 h. Otvorené tak zostanú iba predajne s výrobkami každodennej potreby či lekárne. Od 7. apríla bude negatívny výsledok testu nevyhnutný aj pri vstupe do iných obchodov.



Povinnosť nosenia respirátorov triedy FFP2, v súčasnosti platná v maloobchodných prevádzkach a verejných a úradných budovách, bude rozšírená na všetky vnútorné priestory, ak sa v nich nachádza viac ako jedna osoba, ako aj na exteriéry, kde dochádza k hromadeniu väčšieho počtu ľudí.



Testy na koronavírus vo firmách sa budú musieť absolvovať najmenej raz za týždeň; alternatívou je práca z domu, ktorá sa má ešte viac rozšíriť.



V týždni po veľkonočných sviatkoch (do 9.4.) bude v školách prebiehať dištančné vyučovanie. Učitelia i žiaci sa následne budú môcť vrátiť do škôl iba s PCR testom.



Krajinskí premiéri zdôraznili, že na spomínaných opatreniach sa dohodli vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu. Sedemdňová incidencia v spomínaných spolkových krajinách sa pohybuje nad hranicou 300 prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov, pričom celoštátny priemer je 240.