Výčiny počasia v Portugalsku si vyžiadali najmenej päť mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Portugalská vláda vyhlásila v najviac postihnutých oblastiach núdzový stav.

Autor TASR
Lisabon 29. januára (TASR) — Najmenej päť mŕtvych si vyžiadala hlboká tlaková níž Kristin, ktorá v noci z utorka na stredu zasiahla v sprievode intenzívneho dažďa a silného vetra stredné a severné Portugalsko. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Vietor dosahoval v nárazoch rýchlosť až 178 km/h. V dôsledku toho bolo vo štvrtok najmä v strednej časti krajiny takmer 450.000 odberateľov bez elektriny, uviedol prevádzkovateľ distribučnej siete REN. Najviac ich je v regióne Leiria, kde vietor strhával stožiare a vedenia vysokého napätia.

Štátna železničná spoločnosť Comboios de Portugal (CP) oznámila, že na niekoľkých tratiach vrátane trate Lisabon – Porto bola dočasne pozastavená premávka.

V strednom Portugalsku zostalo zatvorených niekoľko škôl. Hasiči v regióne Leiria vo štvrtok prijali desiatky telefonátov týkajúcich sa lokálnych záplav a poškodenia striech.

