Výčiny počasia vo Francúzsku zabíjali

Peyrehorade 15. decembra (TASR) - Dve obete a najmenej piatich zranených si vyžiadali silné dažde a prudký vietor vo Francúzsku, kde je v dôsledku nepriaznivého počasia bez dodávok elektriny vyše 60.000 domácností, a to od Normandie po oblasti na juhovýchode krajiny.



Ako v sobotu informovala agentúra AFP, prvou obeťou je 70-ročný muž z Baskicka, ktorý zomrel v piatok v regióne Pyrenées-Atlantique na juhozápade Francúzska, keď na jeho auto spadol strom.



Ďalšou obeťou je 76-ročný muž, ktorého v piatok v meste Espiens v regióne Lot-et-Garonne na juhozápade krajiny strhol prúd vody rozvodnenej rieky. Jeho telo sa našlo po 24 hodinách viac ako kilometer od jeho domu.



AFP dodala, že zranenia utrpelo päť ľudí, pričom stav dvoch z nich považujú lekári za vážny.



Energetická spoločnosť Enedis podľa AFP povolala do služby 2000 technikov, ktorí obnovujú dodávky elektrickej energie. Jej výpadok v noci na sobotu zasiahol až 400.000 domácností v oblastiach, ktoré v dôsledku výdatných dažďov postihli aj záplavy. V niektorých obciach došlo aj k výpadku dodávok pitnej vody.



Záplavy a zosuvy pôdy znemožnili prístup k lyžiarskym strediskám Gourette a Artouste. Prerušená bola distribúcia pitnej vody v obci Laruns. V neďalekom departmente Landes na mieste sútoku riek Gaves de Pau a Oloron bolo v piatok preventívne evakuovaných približne 600 ľudí.



Služba Meteo-France taktiež varovala pred nebezpečenstvom lavín v Alpách, najmä v obľúbených lyžiarskych strediskách v departementoch Isere a Savojsko.



Na pobreží na juhozápade krajiny boli vydané varovania pred povodňami.



Na ostrove Korzika vydali varovanie pred silným vetrom, ktorý by miestami mohol dosahovať rýchlosť viac ako 170 kilometrov za hodinu.