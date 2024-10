Juhovýchod Španielska trápi počasie. Niekde museli uzatvoriť aj cesty

Autá sú strhnuté vodou po záplavách, ktorým predchádzali silné dažde v meste Alora v španielskej provincii Malaga v utorok 29. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Madrid 29. októbra (TASR) — Prívalové dažde spôsobené prechodom studeného frontu spôsobili v utorok rozsiahle záplavy v juhovýchodnom Španielsku. Štátna meteorologická agentúra AEMET vydala najnižšiu červenú výstrahu pre východnú časť regiónu Valencia a vyhlásila druhý najvyšší stupeň pohotovosti v častiach Andalúzie, kde sa v dôsledku silných zrážok vykoľajil vlak. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.Na mnohých miestach na juhu a východe Španielska museli byť uzavreté diaľnice a ďalšie cesty. Zasiahnutá bola aj letecká a železničná doprava.Prechod frontu sprevádzalo okrem dažďa aj krupobitie a vietor s rýchlosťou okolo 80 kilometrov za hodinu. V mestečku Carlet v regióne Valencia a niektorých ďalších okolitých obciach boli zatvorené školy, súdy a iné verejné inštitúcie.Miestne pohotovostné zložky v regióne Utiel-Requena požiadali o pomoc vojenskú jednotku UME špecializovanú na záchranné operácie, keďže podľa združenia poľnohospodárov ASAJA tam búrka spôsobila značné škody na úrode.V meste El Ejido v Andalúzii krúpy veľké ako golfové loptičky rozbili stovky čelných skiel áut, zaplavené boli ulice a poškodené množstvo prevažne plastových skleníkov, kde sa pestuje zelenina.V ďalšom andalúzskom meste Álora sa z brehov vyliala rieka Guadalorce, hasiči tam museli zachraňovať 14 ľudí, informovali úrady. V Álore okrem toho spadlo viac ako 160 mm zrážok.V dôsledku zosuvu kamenia sa pri Álore vykoľajil vysokorýchlostný vlak AVE s 291 cestujúcimi smerujúci z Málagy do Madridu. Španielska železničná spoločnosť Renfe uviedla, že nedošlo k žiadnym zraneniam.Búrka so silným dažďom už v pondelok zasiahla Malorku a ďalšie Baleárske ostrovy. Podľa meteorológov by sa situácia v celom Španielsku mala upokojiť až vo štvrtok.