Výcvik ukrajinských pilotov na stíhačky F-16 sa začne v auguste

Vilnius 11. júla (TASR) — Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v utorok oznámil vznik koalície zloženej z 11 krajín, ktorá bude zaisťovať výcvik ukrajinských pilotov na americké stíhačky typu F-16.



Výcvik zameraný na ovládanie a údržbu týchto strojov sa začne v auguste v Dánsku a v budúcnosti sa počíta aj so vznikom výcvikového centra v Rumunsku. Podľa Reznikova by ukrajinskí piloti mohli lietať na týchto strojoch už o šesť mesiacov, informuje agentúra AFP.



Ukrajina v uplynulých mesiacoch viackrát žiadala spojencov o dodanie moderných stíhačiek F-16, aby mohla účinne čeliť vzdušnej prevahe Ruska a zaistiť si podporu zo vzduchu nutnú na oslobodzovanie okupovaných území.



"Je to už oficiálne: vytvorila sa koalícia pre výcvik ukrajinských vzdušných síl na F-16! Dnes podpísalo (príslušné) memorandum 11 partnerských štátov," napísal na Twitteri Reznikov, ktorý v utorok pricestoval do Vilniusu, kde sa začal dvojdňový summit NATO. Na summite sa zúčastňuje aj ukrajinský prezident Voloydymyr Zelenskyj.



Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen vo Vilniuse oznámil, že program výcviku sa spustí v auguste na území jeho krajiny. "Dúfajme, že výsledky uvidíme začiatkom budúceho roka," povedal Poulsen po slávnostnom podpise memoranda.



Vedúcu úlohu pri vytváraní medzinárodnej koalície pre výcvik ukrajinských pilotov a podporného personálu zohráva okrem Dánska aj Holandsko. Dodanie amerických stíhačiek F-16 Ukrajine bude možné až po tom, keď s tým budú súhlasiť Spojené štáty.



"Potrebujeme chrániť naše civilné obyvateľstvo, našu infraštruktúru, naše kľúčové objekty, naše univerzity. Preto je pre nás veľmi dôležité, že vzniká táto koalícia pre bojové stíhačky," povedal Reznikov novinárom vo Vilniuse citovaný agentúrou Reuters.