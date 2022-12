Výcvik ukrajinských vojakov v Česku schválil Senát

Praha 1. decembra (TASR) - Senát vo štvrtok schválil návrh zákona, ktorý umožní výcvik ukrajinských vojakov na území Českej republiky. Za hlasovalo 67 zo 70 prítomných senátorov. V utorok ho schválila Poslanecká snemovňa a teraz ho musí podpísať ešte prezident Miloš Zeman. Zákon potom umožní, aby v Česku získalo výcvik približne 4000 ukrajinských vojakov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Výcvik ukrajinských vojakov je v záujme úspešného boja proti ruskému agresorovi," povedala v Senáte ministerka obrany Jana Černochová. Podľa nej to pomôže aj českým vojakom, ktorí sa od Ukrajincov dozvedia o silných a slabých stránkach Rusov.



Plánovaný výcvik vychádza z dohody medzi českou a ukrajinskou vládou, ktorú podpísali koncom októbra po spoločnom rokovaní v Kyjeve. Výcvik predpokladá päť rotácií po štyri týždne, pričom do každej sa môže zapojiť 800 ukrajinských vojakov.



Konkrétne pôjde o 700 príslušníkov mechanizovaného práporu a 40 z jednotiek zabezpečenia, 30 špecialistov zdravotníckych odborností, 10 chemického vojska a 20 ženijného vojska.



Výcvik vychádza zo zmienenej bilaterálnej dohody, v budúcnosti by však mal spadať pod asistenčnú misiu Európskej únie, ktorú Brusel sachválil v polovici októbra.



Náklady na výcvik ukrajinských vojakov v Česku odhaduje ministerstvo obrany na 975 miliónov českých korún (približne 40 miliónov eur). Tento rok 195 miliónov a budúci rok 780 miliónov korún z rozpočtu rezortu obrany. Po prevedení pod asistenčnú misiu EÚ budú čiastočne refundované z finančných nástrojov Únie.



Súčasťou schváleného návrhu je tiež pôsobenie českých vojakov v Iraku a Kosove.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)