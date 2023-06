Výcviková loď čínskeho námorníctva navštívila Filipíny

Manila 14. júna (TASR) - Výcvikové plavidlo Čchi Ťi-kuang Námorníctva Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády (NČĽOA) zakotvilo v stredu na Filipínach. Ide o zriedkavú návštevu, keďže obe krajiny súperia o vplyv v Juhočínskom mori. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Loď s dĺžkou 165 metrov vplávala do prístavu hlavného mesta Manila. Bola to jej posledná zastávka v rámci "turné" po juhovýchodnej Ázii. Predtým navštívila Vietnam, Thajsko a Brunej.



"Je to návšteva dobrej vôle," povedal novinárom bez uvedenia podrobností čínsky veľvyslanec na Filipínach Chuang Si-lien. Loď, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 2017, "vyjadruje koncept vzájomnej dôvery týkajúci sa mierového rozvoja Číny", uvádza sa v letákoch, ktoré jej posádka rozdávala ľuďom.



Cvičná loď typu 680 má v NATO kódové označenie Dadu a je väčšia než akákoľvek filipínska vojnová loď alebo plavidlo pobrežnej stráže. Je to prvá loď čínskych námorných síl, ktorá priplávala na Filipíny od minuloročného víťazstva Ferdinanda Marcosa v prezidentských voľbách.



Marcos prisľúbil, že Manila "nepríde ani o centimeter" svojho územia v súvislosti so znepokojivými čínskymi námornými aktivitami. Prezident minulý týždeň povedal, že vzťahy medzi Filipínami a Čínou sa "vyvíjajú".



Peking si nárokuje väčšinu strategického Juhočínskeho mora vrátane vôd v blízkosti filipínskeho pobrežia. Tým ignoruje rozhodnutie medzinárodného tribunálu z roku 2016, ktorý zrušil čínske teritoriálne nároky. Čínske plavidlá stále bežne blokujú filipínske lode počas ich zásobovacích plavieb.



Čchi Ťi-kuang zotrvá v Manile do soboty a pre verejnosť bude otvorená každý deň dve hodiny, uviedla čínska ambasáda.