Výcvikovú misiu EÚ v Mali ohrozuje junta aj Vagnerova skupina

Brusel 2. februára (TASR) - Budúcnosť misie EÚ v Mali vyzerá čoraz neistejšie vzhľadom na zhoršovanie situácie v tejto africkej krajine. Existujú tiež obavy, aby malijské jednotky vycvičené európskymi inštruktormi neprešli na stranu ruskej žoldnierskej skupiny vagnerovcov. Téme sa v stredu venoval týždenník Politico.



EUTM Mali je výcviková misia EÚ, ktorá od roku 2013 podporuje malijskú armádu v boji s rôznymi povstaleckými a džihádistickými ozbrojenými skupinami. Opakované vojenské prevraty z posledných rokov však uvrhli Mali aj okolitý región do ešte väčšej nestability.



Malijská vládnuca junta tento týždeň vyhostila francúzskeho veľvyslanca a už predtým vyzvala Dánsko, aby stiahlo svojich vojakov z tejto západoafrickej krajiny.



Politico upozornil, že vzťahy medzi malijskou vojenskou juntou a EÚ sú na "zostupnej špirále". Pre európske krajiny je obzvlášť znepokojujúce, že malijská vláda začala spolupracovať s Ruskom podporovanou žoldnierskou armádou, známou pod názvom Vagnerova skupina.



Rotačné velenie vojenskej výcvikovej misie EÚ v Mali v januári prevzalo Rakúsko. Rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová v rozhovore pre Politico opísala situáciu v Mali, v ktorej sa ocitli krajiny EÚ.



"Čelíme skutočnej dileme: Ak Únia stiahne svoje sily (z Mali), riskujeme, že tam vznikne mocenské vákuum, ktoré môžu zaplniť ostatní aktéri," uviedla s odkazom na Rusko.



Podľa nej sa zdá, že "medzi malijskou vládou a vagnerovcami došlo k dohodám," na základe ktorých by sa vojaci vycvičení Európanmi mohli dostať pod kontrolu Vagnerovej skupiny, medzinárodnej známej aj pod označením Wagner Group. Tannerová označila takýto scenár za neprijateľný.



Stabilita Mali má pre Európu strategický význam nielen kvôli tamojším obrovským zásobám nerastných surovín. Únia chce zabrániť aj tomu, aby sa táto veľká africká krajina dostala pod kontrolu džihádistických skupín. To by vytvorilo živnú pôdu pre teroristov a zvýšilo riziko nových migračných vĺn a útokov v Európe.



Krajiny EÚ v týchto dňoch finalizujú návrh na rozšírenie sankcií voči predstaviteľom malijskej vojenskej junty a zverejniť by ich mali zrejme už vo štvrtok, píše Politico.