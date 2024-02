Vydanie tela Navaľného rodine žiada aj rocker Makarevič

Moskva/Londýn 22. februára (TASR) - Autor knihy Všetci mocní Kremľa Michail Zygar i ruský rocker Andrej Makarevič a ďalší predstavitelia ruskej vedy a kultúry nahrali videá, v ktorých vyzývajú ruské úrady, aby vydali telo ruského opozičného politika Alexeja Navaľného jeho rodine. Informovala o tom britská stanica BBC s tým, že ide o ľudí zaradených v Rusku na zoznam tzv. zahraničných agentov a žijúcich v zahraničí.



Makarevič, frontman skupiny Mašina vremeni - známej ešte od sovietskych čias - vo svojom videu upozorňuje, že "každé šikanovanie má svoje hranice".



Novinár a publicista Michail Zygar upozorňuje, že Navaľného blízki, či jeho sympatizanti nepožadujú "rešpektovanie ústavy alebo základných ľudských práv". "V to už ani nedúfame," dodal.



Zygar však pripomenul existenciu nepísaných zákonov, ktoré sa v histórii ľudstva vždy dodržiavali.



"Niet posvätnejšieho práva ako právo matky dostať telo svojho zavraždeného syna," apeloval Zygar, i keď priznal, že nepočíta s tým, že jeho výzva bude vypočutá. "To ale neznamená, že to nemáme žiadať," uviedol.



Známa ruská historička Tamara Ejdeľmanová sa vo svojom videu pýta, čo za človeka "skrýva telo syna mučeného vo väzení pred jeho matkou? Čo za človeka vydiera 70-ročnú ženu, ktorá preletela cez polovicu krajiny, aby dostala telo svojho zavraždeného syna".



Podľa rapera známeho pod menom Noize MC "je jasné, že teraz existuje plán, podľa ktorého musí byť Alexej pochovaný tak, aby nikto ani nevedel, kde je".



Spevák však tvrdí, že také niečo "si nikto nezaslúži, bez ohľadu na to, aké politické názory zastáva".



"Ako ľudia ľudí žiadame, aby ste vydali telo syna jeho matke," vyzvala moderátorka a herečka Tatiana Lazarevová.



Kritik Kremľa Navaľnyj zomrel podľa ruskej väzenskej služby v piatok 16. februára v odľahlej trestaneckej kolónii na Sibíri.



Navaľného matke Ľudmile, ktorá na ďaleký sever Ruska odcestovala spolu s advokátom ešte uplynulý víkend, umožnili vidieť synovo telo až v stredu večer. Vydali jej úmrtný list, ale nie telo na pochovanie.



Ľudmila Navaľná vo štvrtok prostredníctvom videopríhovoru zverejneného na sociálnych sieťach uviedla, že úrady na ňu tlačia, aby syna pochovala len za prítomnosti rodiny, v opačnom prípade "s telom niečo urobia". Navaľná však tento nátlak odmieta.