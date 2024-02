Vydať rodine telo Navaľného žiadajú aj nositelia Nobelovej ceny

Moskva/Londýn 23. februára (TASR) - Už vyše 25 predstaviteľov ruskej kultúry, vedy a žurnalistiky vyzvalo ruské vedenie, aby rodine vydali telo opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý zomrel pred týždňom vo väzenskej kolónii za polárnym kruhom.



Medzi nimi sú aj nositelia Nobelovej ceny - bieloruská spisovateľka Svetlana Alexijevičová a novinár Dmitrij Muratov, ale aj baletný majster Michail Baryšnikov či spisovateľ a novinár Michail Zygar.



Ich výzvy sa vo forme videoposolstiev objavujú na rôznych online platformách, informovala agentúra AFP.



Matka zosnulého Ľudmila Navaľná vo štvrtok prostredníctvom videopríhovoru zverejneného na sociálnych sieťach uviedla, že úrady na ňu tlačia, aby syna pochovala len za prítomnosti rodiny, v opačnom prípade "s telom niečo urobia". Navaľná však tento nátlak odmieta.



Muratov vo svojom videopríspevku upozornil na to, že je trápne hovoriť o nutnosti vydať matke telo jej mŕtveho syna v krajine, ktorá sa stále považuje za kresťanskú.



"Jednoducho vydajte Ľudmile Ivanovne telo jej syna... bez akýchkoľvek podmienok," apeloval Muratov.



Povedal, že úrady sa snažia držať Navaľného na samotke aj po smrti, ako to robili počas dlhých troch rokov vo väzení.



Novinár Dmitrij Zair-Bek, ktorý sa venuje ľudskoprávnym projektom, podotkol, že "veľmi dobre vieme, čo znamená smrť vo väzbe".



Ak príslušné orgány "odmietnu vydať telo, ide o priznanie. Čím dlhšie telo skrývate, tým lepšie každý chápe, že skrývate dôkazy. Čím viac podmienok dávate, aby sa mohol konať pohreb, tým viac je dôkazov o vašom strachu," uviedol novinár.



Frontman ruskej rockovej skupiny Nogu svelo Maxim Pokrovskij vo videopríhovore uviedol, že hovorí aj v mene tých Rusov, ktorí sú teraz nútení mlčať.



"Keby ste len vedeli, koľko ich je. A keby ste len vedeli, ako veľmi vás nenávidia. Preto všetci žiadame: dajte telo Alexeja Navaľného jeho príbuzným!" apeloval.



Vydanie Navaľného tela žiadala aj členka projektu Pussy Riot a aktivistka Nadežda Tolokonnikovová, spisovateľ Viktor Šenderovič i oceňovaný filmový režisér Andrej Zviagincev, ako aj autor knihy Všetci mocní Kremľa Michail Zygar či ruský rocker Andrej Makarevič.



"Putin zabil Navaľného a teraz sa vysmieva jeho matke i nám všetkým. Vydajte Navaľného tela a zhorte zaživa v pekle," žiadal vedecký publicista Iľja Kolmanovskij.



Videá známych ľudí z prostredia kultúry a vedy zverejňujú na svojej platforme spolupracovníci Alexeja Navaľného žijúci a pracujúci v exile. Informovala o tom britská stanica BBC s tým, že zväčša ide o ľudí zaradených v Rusku na zoznam tzv. zahraničných agentov a žijúcich v zahraničí.



Navaľného priaznivci, ktorí obvinili Putina z jeho "zabitia" vo väzení, sa domnievajú, že úrady nechcú povoliť verejný pohreb, lebo by sa mohol stať prejavom podpory hnutiu Navaľného a vzburou proti Kremľu.



Polícia zatkla počas minulého týždňa stovky smútiacich na provizórnych poctách Navaľnému v ruskej metropole a po celej krajine.



Putin smrť svojho najväčšieho kritika verejne nekomentoval.



"Putin sa Navaľného bál roky," povedal spisovateľ a dlhoročný Putinov kritik Šenderovič. "Putin sa bojí Navaľného aj po smrti - po tom, čo ho zabil, má z neho stále strach," dodal.



Kritik Kremľa Navaľnyj zomrel podľa ruskej väzenskej služby v piatok 16. februára v odľahlej trestaneckej kolónii na Sibíri.



Navaľného matke Ľudmile, ktorá na ďaleký sever Ruska odcestovala spolu s advokátom ešte uplynulý víkend, umožnili vidieť synovo telo až v stredu večer. Vydali jej úmrtný list, ale nie telo na pochovanie.



V úmrtnom liste sa uvádza, že politik zomrel prirodzenou smrťou, uviedla vo štvrtok jeho tlačová tajomníčka Kira Jarmyšová.



Po zistení príčiny Navaľného smrti má byť jeho telo vydané jeho rodine do dvoch dní - aspoň tak to vyplýva zo zákona o pohrebníctve, uviedla agentúra AFP citovaná agentúrou TASR.