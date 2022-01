Husté sneženie skomplikovalo dopravu v niektorých častiach Británie

Londýn 7. januára (TASR) - Husté sneženie v niektorých oblastiach Spojeného kráľovstva spôsobilo v piatok značné problémy v doprave. Informovala o tom stanica BBC.



Až do polnoci platia varovania pred poľadovicou pre veľkú časť Škótska, severné Anglicko i Severné Írsko. Meteorológovia varovali pred dažďom so snehom, krupobitím a snehovými prehánkami.



Pre intenzívne sneženie viacerí motoristi v Škótsku uviazli na cestách. Dve tamojšie školy zostali zatvorené najmä v dôsledku dopravných komplikácií, zatiaľ čo ďalšie školy posunuli začiatok vyučovania na neskôr.



Vo štvrtok ráno v obci Topcliff v grófstve North Yorkshire v Anglicku namerali najnižšiu tohtoročnú teplotu mínus osem stupňov Celzia, informovala spravodajská stanica Sky News.



Počas víkendu by sa poveternostné podmienky mali zmierniť. Podľa predpovedí sa vo všetkých častiach Spojeného kráľovstva v sobotu očakáva vlhké a veterné počasie, pričom vo väčšine oblastí sa pravdepodobne vyskytne silný dážď.