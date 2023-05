Vydavateľ The Mirror sa na súde ospravedlnil princovi Harrymu

Londýn 10. mája (TASR) - Vydavateľ britského denníka The Mirror sa v stredu ospravedlnil britskému princovi Harrymu za nezákonné zhromažďovanie informácii. Urobil tak v úvode súdneho procesu o údajnom odpočúvaní telefónu Harryho. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice BBC.



Vydavateľ denníka Mirror Group Newspapers (MGN) uviedol, že sú k dispozícii isté dôkazy o nezákonnom zhromažďovaní informácií. Ubezpečil, že takéto konanie sa viac nezopakuje.



Jeden z novinárov podľa MGN nariadil súkromnému detektívovi, aby získaval nezákonné informácie o Harrym v jednom z londýnskych nočných klubov v roku 2004. Spoločnosť sa princovi ospravedlnila a uviedla, že je oprávnená poskytnúť mu primerané odškodnenie.



MGN však popiera odpočúvanie hlasovej schránky, uviedol právnik Andrew Green. Takisto tvrdil, že niektoré z tvrdení boli prezentované príliš neskoro a sú už premlčaé.



Harry za nelegálne odpočúvanie telefónu zažaloval MGN ešte v roku 2019. Od spoločnosti žiada odškodné. Súdny proces v Londýne by mohol trvať až sedem týždňov a Harry by mal vypovedať v júni.



Princ sa súdi aj s vydavateľmi denníkov The Sun a Daily Mail. Rozhodnutie v týchto prípadoch sa očakáva tento rok.