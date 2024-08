Vydavateľa ruských novín odsúdili za falošné správy o armáde

Moskva 30. augusta (TASR) — Mestský súd v Gorno-Altajsku, hlavnom meste ruskej Altajskej republiky, odsúdil vydavateľa týždenníka Listok (Lístok) Sergeja Michajlova na osem rokov väzenia v kolónii so všeobecným režimom za vedomé šírenie "falošných správ" o ruskej armáde. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a telegramového kanála Sibirskij Express.



Súd tiež zakázal Michajlovovi na štyri roky vykonávať novinársku a publikačnú činnosť, ako aj spravovať webové stránky.



Prokuratúra požadovala pre 48-ročného Michajlova, ktorý vznesené obvinenia odmietol, deväť rokov väzenia. Tvrdila, že bol "motivovaný politickou nenávisťou".



Dôvodom začatia trestného konania boli články o vraždách civilistov na kyjevskom predmestí Buča a bombardovaní nemocnice a činoherného divadla v Mariupole.



Michajlova zadržali už v apríli 2022 v meste Ľubercy ležiacom v Moskovskej oblasti. Stalo sa tak v prvých týždňoch po začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu a krátko po prijatí represívnych zákonov, ktoré zakazujú kritiku "špeciálnej vojenskej operácie", ako sa invázia v Rusku eufemisticky nazýva. Následne ho previezli do Novosibirska a odtiaľ do Gorno-Altajska.



V záverečnej reči označil Michajlov svoje stíhanie za "malú epizódu vo veľkom spore, veľkom konflikte, ktorý trvá už desaťročia". Podľa neho sa cesta do situácie, v ktorej sa Rusko teraz nachádza, začala anexiou Krymu. Naratív ruských úradov o "fašistickej" ukrajinskej vláde vytvoril v informačnom priestore "celý virtuálny vesmír", tvrdil vydavateľ.



"Celé tie roky píšem to, čo považujem za pravdu, aj keď trpkú. Píšem z lásky k ľuďom a už vôbec nie z nenávisti k určitým politikom. A z dôvodu boja za pravdu, z lásky k pravde," povedal Michajlov.



Podľa mimovládnej organizácie OVD-Info bolo v Rusku od začiatku invázie vo februári 2022 stíhaných za jej kritiku viac ako 1000 ľudí.