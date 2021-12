Výdavky na obranu 26 krajín EÚ dosiahli vlani sumu 198 miliárd eur

Brusel 6. decembra (TASR) - Výdavky na obranu 26 členských krajín Európskej únie zastúpených v Európskej obrannej agentúre (EDA) dosiahli v roku 2020 súhrnnú výšku 198 miliárd eur, čo je o päť percent viac než v roku 2019. Uvádza sa to v pondelňajšej výročnej práve tejto agentúry.



Spomedzi štátov 27-člennej Únie iba Dánsko nie je členom Európskej obrannej agentúry.



Tlačová agentúra Belga v tejto súvislosti uviedla, že uvedená suma zodpovedá 1,5 percentám hrubého domáceho produktu (HDP) 26 štátov EDA, z ktorých väčšina je aj členmi NATO. V rámci Severoatlantickej aliancie sa jej spojenci zaviazali vyčleniť do roku 2024 najmenej dve percentá HDP na výdavky na obranu.



Výročná správa EDA o výdavkoch na obranu, ktorá je zverejňovaná od roku 2006, je založená na údajoch poskytnutých jej členskými štátmi. Samostatne však nespomína obranné výdavky žiadnej krajiny, ako je to v prípade každoročných správ NATO. Trvalý nárast celkových výdavkov na obranu, ktorý sa datuje od roku 2014, sa však odráža aj v národných číslach.



V roku 2020 z 19 členských štátov EDA, ktoré zvýšili svoje výdavky na obranu, 13 tak urobilo o päť percent a viac, a šesť o desať percent a viac. Sedem z 26 krajín, naopak, svoje obranné výdavky znížilo – oproti iba trom krajinám v roku 2019 –, a to v kumulatívnej výške 1,42 miliardy eur.



Investície členských štátov do obrany dosiahli rekordných 44 miliárd eur, čo je najviac, aké kedy EDA zaznamenala – v porovnaní s rokom 2019 to predstavuje celkový nárast o päť percent.



Nárast výdavkov na obranu bol zaznamenaný v rôznych oblastiach – od investícií do výskumu a vývoja až po nákup novej techniky. Celkovú sumu možno rozdeliť na nákup vojenského vybavenia a materiálu (83 percent, čiže 36 miliárd eur) a výskum a vývoj (17 percent, osem miliárd eur).



Spojením svojho úsilia dosiahli členské štáty EDA referenčný cieľ 20-percentých investícií v rámci celkových spoločných výdavkov na obranu.



"Trvalé zvyšovanie európskych výdavkov na obranu je pozitívnym vývojom a čísla za rok 2020 ukazujú, že je nepravdepodobné, že by sa opakovali chyby hlbokých škrtov v rezorte obrany po finančnej kríze z rokov 2007–08," uviedol výkonný riaditeľ agentúry EDA Jiří Šedivý vo vyhlásení pre médiá.



Zdôraznil, že osobitne víta "rekordných" 2,5 miliardy eur vyčlenených na obranný výskum a technológie, a vyjadril nádej, že viac členských štátov bude investovať do tejto "kľúčovej oblasti pre európsku konkurencieschopnosť a autonómiu".