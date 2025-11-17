< sekcia Zahraničie
Výdavky v americkom stavebníctve v auguste nečakane vzrástli
Autor TASR
Washington 17. novembra (TASR) - Výdavky v americkom stavebnom sektore pokračovali v auguste v raste, toto zvýšenie však bolo prekvapením. Na nečakaný rast poukázali v pondelok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu. Informoval o tom portál RTTNews.
Ministerstvo uviedlo, že výdavky v stavebníctve vzrástli v auguste o 0,2 % na ročnú mieru 2,169 bilióna USD (1,872 bilióna eur). Pokračovali tak v rovnakom tempe rastu, aký zaznamenali po revízii údajov za júl, ekonómovia však očakávali mierny pokles o 0,1 %. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za júl, ktoré tiež poukazovali na pokles výdavkov o 0,1 %.
Za nečakaným augustovým rastom výdavkov v stavebníctve boli najmä výdavky súkromného sektora. Tie sa zvýšili o 0,3 %. V rámci nich výdavky na bytovú výstavbu vzrástli o 0,8 %, zatiaľ čo výdavky na nebytovú výstavbu o 0,3 % klesli.
Na druhej strane, výdavky vo verejnom sektore sa oproti júlu prakticky nemenili. Zatiaľ čo výdavky v oblasti školstva vzrástli o 0,6 %, výdavky na výstavbu diaľnic klesli o 0,2 %.
(1 EUR = 1,1593 USD)
