Výdavky v Lotyšsku na obranu v roku 2025 budú na úrovni 3,5 %

Riga 7. decembra (TASR) - Lotyšsko v roku 2025 zvýši svoje obranné výdavky na 3,5 percenta HDP. Celkovo na obranu poputuje 1,56 miliardy eur. Lotyšsko tak výrazne tak prekročí cieľ Severoatlantickej aliancie (NATO), podľa ktorého by členské štáty mali každý rok na obranu poskytnúť aspoň dve percentá HDP. V sobotu to uviedlo, lotyšské ministerstvo obrany po tom, čo parlament schválil budúcoročný rozpočet. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Podľa rezortu obrany pôjde prevažná časť výdavkov na rozšírenie vojenských spôsobilostí. "Posilnenie obranných spôsobilostí prostredníctvom nákupu nových zbraní a zvýšenia zásob je jedinou možnosťou ako dlhodobo odradiť Rusko od agresie voči Lotyšsku," vyhlásil minister obrany Andris Spruds. V roku 2024 podľa telerozhlasu LSM+ investovalo Lotyšsko do obrany 3,15 percenta HDP.



DPA pripomína, že Riga vníma ruskú inváziu na Ukrajinu ako priame ohrozenie svojej národnej bezpečnosti. Lotyšská vláda taktiež patrí k jedným z najväčších podporovateľov Ukrajiny. Podľa Kielovho inštitútu pre demokraciu a svetovú ekonomiku je Lotyšsko štvrtým najväčším podporovateľom Kyjeva v podiele poskytnutej pomoci na HDP.