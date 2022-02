Vydražili digitálnu verziu pôvodného rukopisu piesne Hey Jude

Beverly Hills 8. februára (TASR) - Spoločnosť Julien's Auctions vydražila virtuálnu verziu rukopisu piesne skupiny The Beatles Hey Jude. Víťazný záujemca zaplatil za túto verziu pôvodného rukopisu Paula McCartneyho 77.000 amerických dolárov (približne 67 tisíc eur). Informovala o tom agentúra AFP.



V pôvodnej verzií z roku 1968 je názov piesne "Hey Jules". McCartney ju napísal pre vtedy päť ročného Lennonovho syna Juliana Lennona, ktorý musel znášať odlúčenie svojich rodičov - Johna a Cynthie, píše AFP. Bolo to po tom, čo spevák skupiny The Beatles opustil manželku a začal randiť s Yoko Ono.



Digitálna NFT (Non-Fungible Token) verzia rukopisu bola predaná ako animácia, na ktorej sa postupne objavovali slová. Doplnené boli zvukovým komentárom Juliana Lennona.



"Ak by som mal byť kupujúcim ja, len pohľad na obrázok by mi nestačil. Chcel som teda pridať niečo osobnejšie. Rozhodol som sa pre vyrozprávanie malého príbehu, ktorý stojí za skladbou," uviedol Lennon junior.



Pieseň sa stala hneď po jej vydaní hitom, pripomína AFP. V Spojenom kráľovstve a v USA bola v roku 1968 najpredávanejším singlom.







Na dražbe aukčného domu Julien's Auctions vydražili aj NFT kabátu, ktorý mal na sebe Lennon oblečený vo filme "Magical Mystery Tour". Víťaz zaň zaplatil 22.400 dolárov (približne 19.500 eur).



Ako NFT sa vydražili aj ďalšie zberateľské kúsky. Medzi nimi napríklad gitary.



NFT sú digitálne položky, ktoré je možné kupovať a predávať pomocou technológie blockchain. Ide o špeciálny druh decentralizovanej databázy uchovávajúcej záznamy, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu.



V uplynulých mesiacoch sa NFT položky stali populárnymi medzi zberateľmi. Napríklad dielo od umelca s menom Beeple sa začiatkom roka predalo na aukcii za takmer 70 miliónov dolárov, pripomenula AFP.