< sekcia Zahraničie
Vydražili fotoaparát pápeža Františka: Peniaze pôjdu na charitu
Fotoaparát typu Leica M-A tak podľa hovorcu aukčného domu Leitz Photographica až stonásobne prekročil svoju odhadovanú hodnotu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Viedeň 23. novembra (TASR) - Fotoaparát, ktorý patril zosnulému pápežovi Františkovi, bol v sobotu predaný na aukcii vo Viedni za 6,5 milióna eur, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Fotoaparát typu Leica M-A tak podľa hovorcu aukčného domu Leitz Photographica až stonásobne prekročil svoju odhadovanú hodnotu.
V súlade s prianím bývalého pápeža Františka, ktorý zomrel tento rok v apríli, pôjdu peniaze získané v dražbe za fotoaparát na charitu. Provízie sa vzdal aj aukčný dom.
Spoločnosť Leica Camera darovala fotoaparát Františkovi v roku 2024 a označila ho spolu s objektívom sériovým číslom 5000000, spresňuje DPA.
„V spoločnosti Leica bolo vždy tradíciou vyhradiť si takéto charakteristické okrúhle sériové čísla pre špeciálne fotoaparáty, ktoré sa často udeľujú významným verejne známym osobnostiam,“ uviedol Alexander Sedlak, výkonný riaditeľ spoločností Leica Camera Classics a Leitz Photographica Auction.
Meno kupujúceho zverejnené nebolo. Podľa správ súťažili o daný fotoaparát v dražbe dvaja uchádzači.
Približne desaťminútová aukcia bola „určite jednou z najvzrušujúcejších dražieb v histórii nášho aukčného domu a absolútne hodná tejto mimoriadnej položky,“ dodal podľa DPA Sedlak.
Fotoaparát typu Leica M-A tak podľa hovorcu aukčného domu Leitz Photographica až stonásobne prekročil svoju odhadovanú hodnotu.
V súlade s prianím bývalého pápeža Františka, ktorý zomrel tento rok v apríli, pôjdu peniaze získané v dražbe za fotoaparát na charitu. Provízie sa vzdal aj aukčný dom.
Spoločnosť Leica Camera darovala fotoaparát Františkovi v roku 2024 a označila ho spolu s objektívom sériovým číslom 5000000, spresňuje DPA.
„V spoločnosti Leica bolo vždy tradíciou vyhradiť si takéto charakteristické okrúhle sériové čísla pre špeciálne fotoaparáty, ktoré sa často udeľujú významným verejne známym osobnostiam,“ uviedol Alexander Sedlak, výkonný riaditeľ spoločností Leica Camera Classics a Leitz Photographica Auction.
Meno kupujúceho zverejnené nebolo. Podľa správ súťažili o daný fotoaparát v dražbe dvaja uchádzači.
Približne desaťminútová aukcia bola „určite jednou z najvzrušujúcejších dražieb v histórii nášho aukčného domu a absolútne hodná tejto mimoriadnej položky,“ dodal podľa DPA Sedlak.