Vydražili list, v ktorom Van Gogh a Gauguin píšu o nevestincoch

Paríž 17. júna (TASR) - Múzeum Vincenta van Gogha v Amsterdame získalo do svojej zbierky unikát - list, ktorý van Gogh písal spoločne so svojím priateľom, maliarom Paulom Gauguinom. Múzeum tento list získalo v utorkovej dražbe v parížskej sieni Druot a zaplatilo zaň 210.600 eur. Informoval o tom v stredu spravodajský portál France Info.



Tento list podpísaný van Goghom a Gauguinom bol adresovaný ich priateľovi, maliarovi Émilovi Bernardovi. Písali ho v juhofrancúzskom meste Arles a datovaný je 1./2. novembrom 1888. V štvorstranovom liste si obaja maliari navzájom chvália svoje diela a hlásia sa k novej vízii moderného umenia.



Pisatelia v liste spomínajú svoju diskusiu o spolku maliarov a van Gogh priateľovi Bernardovi kladie otázku, či by mohol a mal mať aj "komerčný charakter". Dodáva, že v diskusiách zatiaľ nedospeli k žiadnemu záveru. Vyjadrujú tiež presvedčenie, že výtvarné umenie prechádza zlomovým obdobím smerom k svojej renesancii.



V liste sa tiež Bernardovi zveria, že sú si natoľko blízki, že spoločne absolvovali "niekoľko exkurzií do nevestincov a je pravdepodobné, že sa tam ešte často vrátime, aby sme tam pracovali".



Van Gogh a Gauguin - postimpresionisti, známi po celom svete - v Arles spoločne prežili a pracovali niekoľko týždňov. Nejaký čas po napísaní spoločného listu Bernardovi sa van Gogh v decembri 1888 nervovo zrútil a odrezal si ľavé ucho. Po tejto udalosti sa Gauguin vrátil do Paríža. S priateľom sa už nikdy osobne nestretli, i keď si aj naďalej písali listy. Van Gogh v roku 1890 ukončil svoj život samovraždou.



Van Goghovo múzeum vo svojom vyhlásení uviedlo, že získalo "jediný list, ktorý Van Gogh napísal s iným umelcom". Podľa múzea je to súčasne najvýznamnejší dokument tohto holandského maliara, ktorý sa ešte nachádzal v súkromných rukách.



List, ktorého väčšinu napísal van Gogh, vystavia v múzeu prvýkrát na jeseň tohto roku v rámci výstavy venovanej jeho korešpondencii. Amsterdamské múzeum vlastní 875 van Goghových listov, dodal spravodajský portál France Info.