Vyhlásenie lídrov G20 označili za úspech Rusko i západné krajiny

Naí Dillí 10. septembra (TASR) – Západní lídri a Rusko sa z odlišných dôvodov zhodli, že kompromisné vyhlásenie lídrov krajín skupiny G20 bolo úspechom. TASR informácie priniesla na základe nedeľňajších správ agentúr DPA a Reuters.



Lídri v sobotu schválili spoločné vyhlásenie, v ktorom na rozdiel od minuloročného summitu neodsúdili Rusko za inváziu na Ukrajine. Poukázali však na ľudské utrpenie, ktoré tento konflikt spôsobil, a žiadali všetky štáty, aby nepoužívali vojenskú silu na zabratie územia.



Konsenzus bol prekvapením. Západné krajiny žiadali, aby členovia G20 výslovne odsúdili Moskvu za inváziu, a Rusko vyhlasovalo, že zablokuje akékoľvek uznesenie v rozpore so svojimi pozíciami.



Podľa vlády USA je vyhlásenie "významný krok vpred", okrem iného v súvislosti so zvrchovanosťou a územnou celistvosťou štátov. "Hlavné ekonomiky z celého sveta... sú zajedno v tom, že je potrebné dodržiavať medzinárodné právo a že Rusko musí dodržiavať medzinárodné právo," povedal v nedeľu zástupca amerického poradcu pre národnú bezpečnosť Jon Finer.



Rusko bude musieť akceptovať, že medzinárodné spoločenstvo "neschvaľuje násilné princípy ruskej politiky", uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov tiež označil vyhlásenie za úspech – pre Moskvu. Vďaka jednote tzv. globálneho juhu vrátane usporiadateľskej krajiny Indie sa podľa jeho slov podarilo zabrániť "ukrajinizácii" programu summitu.



Lavrov po skončení podujatia zdôraznil, že "úprimné a vyvážené" vyhlásenie potvrdzuje, že všetci členovia G20 majú záujem spolupracovať a udržiavať tento formát. Vyhlásil tiež, že Západ dnes stráca svoju "hegemóniu" vo svete a do popredia sa dostáva multipolárny svetový poriadok.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu uviedol, že skupina G20, založená na riešenie medzinárodných ekonomických otázok, nie je nevyhnutie miestom, kde možno očakávať diplomatický pokrok v otázke vojny na Ukrajine.



Vyhlásenie lídrov G20 však podľa neho nebolo diplomatickým víťazstvom Moskvy. "G20 znova potvrdzuje izoláciu Ruska. Dnes prevažná väčšina členov G20 odsudzuje vojnu na Ukrajine a jej dôsledky," povedal Macron.



Japonský premiér Fumio Kišida poukázal na to, že invázia Ruska na Ukrajinu by mohla otriasť základmi spolupráce G20. "Má tiež veľký vplyv na svetovú ekonomiku, napríklad pokračujúci nárast cien potravín a energie," dodal.