Sok-jol: Vyhlásenie stanného práva poškodilo juhokórejskú diplomaciu

Soul 13. decembra (TASR) - Nepokoje spôsobené stanným právom, ktoré minulý týždeň vyhlásil prezident Jun Sok-jol, spôsobili "vážne škody" juhokórejskej diplomacii. V piatok to uviedol minister zahraničných vecí Čo Tche-jol na vypočutí v parlamente. TASR informáciu prevzala z agentúry Jonhap.



"Myslím si, že došlo k vážnym škodám," povedal Čo prítomným poslancom. Ubezpečili ich, že rezort zahraničných vecí bude aj naďalej "udržiavať pevné spojenectvo Južnej Kórey a USA a sústreďovať sa na obnovenie dôvery medzinárodného spoločenstva."



Jonhap pripomína, že pre chaos spôsobený vyhlásením stanného práva sa zablokovali všetky diplomatické aktivity na najvyššej úrovni. Zrušená bola návšteva amerického ministra obrany Lloyda Austina aj švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona.



Minister Čo v tejto súvislosti vyjadril nádej, že diplomatické aktivity sa opätovne rozbehnú hneď po "obnovení ústavného poriadku" v krajine. "Najdôležitejšie je obnoviť ústavný poriadok prostredníctvom demokratických procesov a rešpektovať vôľu ľudu, ktorý si želá obnovenie a stabilizovanie štátu," vyhlásil.



Minister zahraničných vecí tvrdí, že bol rázne proti vyhláseniu stanného práva. Prezidenta Juna som "opakovane vyzýval, aby to zvážil, a to nielen z hľadiska vplyvu na zahraničnú politiku, ale aj preto, že ide o vážnu vec, ktorá by mohla zničiť všetko, čo táto krajina dosiahla za uplynulých 70 rokov," povedal. Po vyhlásení stanného práva zvažoval aj odstúpenie z funkcie.



Prezident Jun stanné právo nečakane vyhlásil 3. decembra a v prejave vtedy obvinil opozíciu z protištátnych aktivít a sympatií voči Severnej Kórei. O necelé tri hodiny na to parlament schválil zrušenie stanného práva.