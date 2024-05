Vyhlásili laureátov Pulitzerových cien

New York 7. mája (TASR) - Tohtoročným laureátom prestížnej novinárskej Pulitzerovej ceny v hlavnej kategórii služba pre verejnosť sa stala investigatívna nezisková organizácia ProPublica, a to za pokrývanie diania na Najvyššom súde USA, ktoré ukázalo, ako miliardári rozdávali drahé dary sudcom a platili im luxusné dovolenky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Denník The New York Times (NYT) získal ocenenie v kategórii medzinárodného spravodajstva za rozsiahle reportáže o útoku militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 a odvetnej operácii izraelskej armády.



Za fotografické snímanie týchto udalostí ocenili agentúru Reuters, pričom osobitnú cenu udelili novinárom a pracovníkom médií, ktorí pokrývajú vojnu v Pásme Gazy. Pulitzerovu cenu za reportážnu fotografiu si zase prevzala tlačová agentúra Associated Press (AP), ktorá sa venovala globálnej migrácii do USA.



Cenu za aktuálne spravodajstvo si odniesla redakcia digitálnych novín Lookout Santa Cruz v americkom štáte Kalifornia.



V kategórii investigatívneho spravodajstva porota udelila cenu novinárke Hannah Dreierovej z NYT, ktorá spracovala sériu podrobných reportáží odhaľujúcich rozsah detskej práce migrantov v USA.



Redakcia denníka The Washington Post získala cenu za spracovanie problematiky poloautomatickej pušky AR-15, "ktoré prinútilo čitateľov uvedomiť si, aké hrôzy spôsobuje zbraň, ktorá sa v Spojených štátov často používa pri masových streľbách", uviedla porota.



Porota ocenila aj ruského opozičného politika a kritika Kremľa Vladimira Kara-Murzu za "zanietené komentáre, ktoré písal s veľkým osobným rizikom z väzenskej cely" a v ktorých varoval pred dôsledkami disentu v Rusku a naliehal na demokratickú budúcnosť svojej krajiny.



Mená všetkých ocenených oznámili v pondelok večer na pôde Kolumbijskej univerzity v New Yorku. Univerzitu v súčasnosti kritizujú za to, že nedávno privolala policajtov, aby vyviedli protestujúcich propalestínskych študentov.



Pulitzerove ceny udeľujú od roku 1917 a sú považované za najprestížnejšie ocenenia v oblasti žurnalistiky v USA. Okrem 15 novinárskych kategórií ich odovzdávajú v ôsmich kultúrnych kategóriách – za hudbu, poéziu, divadlo či literatúru. Ich zakladateľom bol americký novinár maďarského pôvodu Joseph Pulitzer. Finančnú odmenu 15.000 dolárov získa víťaz v každej kategórii okrem kategórie služba pre verejnosť, kde je odmenou zlatá medaila.