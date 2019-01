Vyhostená holandská novinárka je napojená na teroristov v Sýrii

Boersmovú údajne zadržali v stredu na letisku v Istanbule, odkiaľ musela odletieť späť do Amsterdamu ako neželaná osoba.

Istanbul 17. januára (TASR) - Holandská novinárka Ans Boersmová bola vo štvrtok vyhostená z Turecka po tom, ako ju tamojšie orgány v predošlý deň zadržali pre podozrenie z napojenia na džihádistickú organizáciu v Sýrii. Uviedli to tureckí predstavitelia, na ktorých sa odvoláva agentúra AFP.



Holandský hospodársky denník Het Financieele Dagblad, pre ktorý táto novinárka píše, predtým informoval, že Ankara nekonkretizovala dôvody vyhostenia. Zdroje AFP sa však neskôr vyjadrili, že sa tak nestalo pre novinársku činnosť Boersmovej, ale na základe upozornenia holandskej polície, že je napojená na militantnú organizáciu, ktorá bola v minulosti známa ako sýrska odnož al-Káidy, používajúca názov Džabhat an-Nusra.



Riaditeľ komunikačného odboru kancelárie tureckého prezidenta Fahrettin Altun povedal, že turecké orgány "dostali nedávno spravodajské informácie od holandskej polície, že pani Boersmová mala väzby na teroristickú organizáciu, a žiadosť o informácie o jej presunoch do Turecka a z Turecka". Vyhostenie označil za "preventívne opatrenie".



Boersmovú údajne zadržali v stredu na letisku v Istanbule, odkiaľ musela odletieť späť do Amsterdamu ako "neželaná osoba". Podľa denníka Het Financieele Dagblad ju polícia zadržala, keď si chcela na imigračnom úrade predĺžiť turecké vízum. Boersmová sa nesmela vrátiť do svojho bytu a musela prenocovať vo vyhosťovacej väzbe.



Do prípadu sa zapojili holandský generálny konzulát a veľvyslanectvo v Turecku, nedokázali však už nič zmeniť.



Podľa údajov Het Financieele Dagblad získala Boersmová iba minulý týždeň v Turecku novinársky preukaz na rok 2019, a tým aj povolenie pracovať v tejto krajine. Šéfredaktor denníka označil vyhostenie za "nehorázne porušenie slobody tlače" a ohlásil právne napadnutie tohto kroku.



Turecká vláda nechala po neúspešnom pokuse o štátny prevrat v roku 2016 zadržať mnoho novinárov a niektoré médiá museli ukončiť svoju činnosť. Podľa organizácie Reportéri bez hraníc a iných zoskupení zastupujúcich záujmy médií patrí Turecko medzi krajiny s najvyšším počtom zadržiavaných novinárov.