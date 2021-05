Vyhostení ruskí diplomati opustia Česko v posledných májových dňoch

Praha 25. mája (TASR) - Ruskí diplomati, ktorých Česko vyhostilo v rámci roztržky vyvolanej kauzou Vrbětice, odídu z krajiny v posledných májových dňoch. Uviedol to v utorok nemenovaný zdroj z ruskej ambasády v Prahe.



"Personál ruského veľvyslanectva v Prahe, zahrnutý do procesu dosiahnutia parity počtu diplomatického zastúpenia oboch strán, opustí Českú republiku 29. a 31. mája," uviedol spomínaný zdroj pre ruskú agentúru TASS.



Po ich odchode bude na ruskom veľvyslanectve v Prahe, rovnako ako na českej ambasáde v Moskve, pôsobiť už len sedem diplomatov a 25 administratívnych a technických zamestnancov. Česká vláda dala vyhosteným ruským diplomatom čas na opustenie krajiny do konca mája.



Česko sa dostalo s Ruskom do diplomatickej roztržky, ktorú spustilo oznámenie českej vlády zo 17. apríla, že do výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 sú zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky, čo Moskva popiera. Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve a následne oznámilo, že v počtoch pracovníkov ambasád prechádza na striktnú paritu.



V rámci solidarity s ČR pristúpili k vyhosteniu zamestnancov ruských veľvyslanectiev aj Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovensko, ktoré 22. apríla vyhlásilo za nežiaduce osoby troch zamestnancov ruskej diplomatickej misie v SR. Moskva reagovala odvetným vyhostením diplomatov týchto krajín.



Jedného ruského diplomata vypovedalo aj Bulharsko, ktoré podozrieva Rusko zo štyroch výbuchov v muničných skladoch na svojom území v rokoch 2011 - 2020.