Vyhostení ruskí diplomati s rodinami odleteli z Česka do vlasti

Praha 19. apríla (TASR) - Z Prahy odleteli v pondelok podvečer naspäť do vlasti ruskí diplomati, ktorých ČR vyhostila v súvislosti s podozreniami zo zapletenia ruských tajných služieb do výbuchov muničných skladov v obci Vrbětice z októbra a decembra 2014.



Pre diplomatov s rodinami priletel ruský vládny špeciál Iľjušin Il-96. Na pražskom letisku Václava Havla pristál o 14.20 h. Rusi ním do Moskvy odleteli krátko po 17.00 h, informoval portál Novinky.cz.



Vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb, oznámili v sobotu večer na mimoriadnej tlačovej konferencii český premiér Andrej Babiš a vicepremiér a dočasný minister zahraničných vecí Jan Hamáček. Na opustenie ČR dostali diplomati 48 hodín.



Ruská strana následne v nedeľu večer recipročne ohlásila vyhostenie 20 pracovníkov českej ambasády v Moskve.



Český Deník N s odvolaním sa na údaje českého ministerstva zahraničných vecí informoval, že na českej ambasáde v Rusku zostane po vyhostení len päť diplomatov a 19 administratívno-technických pracovníkov. Denník dodal, že v ČR ostane po vyhostení na ruskej ambasáde 27 ruských diplomatov a 67 iných zamestnancov. Ďalších 17 Rusov v krajine pôsobí na konzulátoch.



Prvý muničný sklad vo Vrběticiach explodoval 16. októbra 2014 a druhý 3. decembra toho istého roku. Pri prvom výbuchu zomreli dvaja ľudia. Oba sklady si prenajímala ostravská firma Imex Group. Náklady na sanáciu objektu dosiahli stovky miliónov korún. Česká polícia výbuchy vyšetruje ako trestný čin všeobecného ohrozenia.



Česká polícia v súvislosti s výbuchmi vo Vrběticiach hľadá dvoch Rusov, ktorí používajú niekoľko identít. Ide o tých istých mužov, ktorých Británia obvinila z pokusu o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovoparalytickou látkou novičok. Sú nimi Anatolij Čepiga (známy aj pod menom Ruslan Boširov) a Alexandr Miškin (známy aj ako Alexandr Petrov).