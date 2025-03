Vyhostený juhoafrický veľvyslanec sa z USA vrátil domov

Kapské Mesto 23. marca (TASR) - Juhoafrický veľvyslanec Ebrahim Rasool, ktorého Washington vyhostil 14. marca po spore s administratívou prezidenta Donalda Trumpa, pricestoval v nedeľu do svojej rodnej krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nebola to naša voľba vrátiť sa domov, ale vraciame sa domov bez výčitiek," povedal Rasool stovkám priaznivcov v Kapskom Meste. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio obvinil Rasoola z politiky rasového podnecovania a tvrdil, že veľvyslanec "nenávidí" Ameriku a prezidenta Donalda Trumpa.



Vyhosteniu predchádzalo rastúce napätie medzi Washingtonom a Juhoafrickou republikou (JAR) v súvislosti s viacerými politickými nezhodami. JAR napríklad podala žalobu proti Izraelu na Medzinárodnom súdnom dvore pre podozrenie, že Izrael páchal genocídu na Palestínčanoch v Pásme Gazy. Spojené štáty sú blízkym spojencom Izraela.



Rubio vyhlásil juhoafrického veľvyslanca za "nežiadúcu osobu" po Rasoolovom vystúpení 14. marca na online seminári. Počas neho označil Rasool Trumpovo hnutie MAGA (Urobme Ameriku opäť veľkou) za "reakciu nadradenej bielej rasy na rastúcu demografickú rozmanitosť v Spojených štátoch". Rasool v mladosti bojoval proti apartheidu.



Veľvyslanec v nedeľu svoje vyjadrenia obhajoval a tvrdil, že sa nimi prihováral juhoafrickým intelektuálom, politickým lídrom a ďalší osobám, aby im povedal, že "starý systém obchodovania s USA už nebude fungovať", píše AFP.



"(Musíme zmeniť) spôsob, akým hovoríme s USA, a uvedomiť si, čo sú USA - nie sú to USA (bývalého prezidenta Baracka) Obamu, nie sú to USA (bývalej ministerky zahraničných vecí Hillary) Clintonovej - sú to iné USA. Preto sa náš jazyk musí zmeniť nielen na obchodný, ale aj na jazyk, ktorý dokáže preniknúť do skupiny, ktorá si za svoj voličský okruh jasne vybrala okrajovú bielu komunitu v Južnej Afrike," povedal.



Trump vo februári zmrazil americkú pomoc pre JAR, pričom svoje rozhodnutie obhajoval juhoafrickým zákonom, ktorý podľa neho umožňuje zabavovať pôdu "bielym" poľnohospodárom. Šéf Bieleho domu v marci ešte zvýšil napätie, keď navrhol, že juhoafrickí farmári sa môžu usadiť v Spojených štátoch a zopakoval svoje obvinenia vlády o "konfiškácii" pôdy belochov bez poskytnutia dôkazov, pripomína AFP.