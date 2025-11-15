< sekcia Zahraničie
VYHRAL LOTÉRIU: Ak sa neprihlási, príde o 980 miliónov
Víťaz prekonal matematickú šancu na uhádnutie výhernej kombinácie šiestich čísel v pomere jedna ku 290,5 milióna.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 15. novembra (TASR) - Výherca v lotérii Mega Millions v americkom štáte Georgia v piatok uhádol čísla 1, 8, 11, 12 a 57 a zlaté Mega číslo 7. Ak sa prihlási organizátorom, získa jackpot 980 miliónov dolárov, píše TASR podľa agentúry AP.
Počas tohto roka boli v tejto lotérii štyri výhry jackpotu, naposledy 27. júna. Odvtedy v sérii 40 žrebovaní nikto z hráčov nezískal hlavnú výhru, uviedli predstavitelia lotérie.
Víťaz prekonal matematickú šancu na uhádnutie výhernej kombinácie šiestich čísel v pomere jedna ku 290,5 milióna. Ďalšie žrebovanie lotérie sa uskutoční v utorok.
Víťaz si môže vybrať vyplácanie renty v pravidelných ročných splátkach alebo jednorazovo, v takom prípade to bude 452,2 milióna dolárov pred zdanením. Ticket stojí päť dolárov a polovica výťažku zostáva v jurisdikcii miesta, kde bol tiket predaný.
Americká Národná rada pre problémové hazardné hry varuje pred závislosťou od hazardných hier, čo je uznávaná diagnóza duševného zdravia. Skupina tvrdí, že ohrozený môže byť každý hráč hazardných hier.
Počas tohto roka boli v tejto lotérii štyri výhry jackpotu, naposledy 27. júna. Odvtedy v sérii 40 žrebovaní nikto z hráčov nezískal hlavnú výhru, uviedli predstavitelia lotérie.
Víťaz prekonal matematickú šancu na uhádnutie výhernej kombinácie šiestich čísel v pomere jedna ku 290,5 milióna. Ďalšie žrebovanie lotérie sa uskutoční v utorok.
Víťaz si môže vybrať vyplácanie renty v pravidelných ročných splátkach alebo jednorazovo, v takom prípade to bude 452,2 milióna dolárov pred zdanením. Ticket stojí päť dolárov a polovica výťažku zostáva v jurisdikcii miesta, kde bol tiket predaný.
Americká Národná rada pre problémové hazardné hry varuje pred závislosťou od hazardných hier, čo je uznávaná diagnóza duševného zdravia. Skupina tvrdí, že ohrozený môže byť každý hráč hazardných hier.