VYHRÁŽAL SA SO STRELNOU ZBRAŇOU: Polícia muža zastrelila

Berlín 31. augusta (TASR) – Špeciálna policajná jednotka v Berlíne v sobotu zastrelila 46-ročného muža, ktorý sa inému mužovi údajne vyhrážal strelnou zbraňou. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Špeciálna jednotka vstúpila do bytu v berlínskej štvrti Nikolassee na základe príkazu súdu. Muž na policajtov okamžite začal strieľať z pištole, uvádza vyhlásenie prokuratúry vydané v sobotu v noci.



"Príslušníci špeciálnej jednotky streľbu opätovali a muža zastrelili," pokračuje vyhlásenie. Prípad vyšetruje oddelenie vrážd.



Podozrivý 46-ročný muž v sobotu ráno v kempingu pre karavany údajne zbraňou ohrozoval 49-ročného muža. "Tomu sa útočníka podarilo odohnať a zavolal políciu," dodáva vyhlásenie.



"(Obeť útoku) 49-ročný muž neutrpel žiadne zranenia a podozrivého 46-ročného muža sledoval do paneláku na ulici Dreilindenstraße. Podozrivý neotváral dvere, špeciálna jednotka preto do bytu popoludní vnikla násilím," dodáva vyhlásenie.



Reportér agentúry DPA počul z paneláku niekoľko rán, ktoré pripomínali výstrely. Na mieste bolo prítomných niekoľko sanitiek a vrtuľník leteckej záchrannej služby.