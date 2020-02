Vyjadrenia 16-ročnej Francúzky spustili diskusiu o slobode prejavu

Paríž 4. február (TASR) - Video 16-ročnej Francúzky Mily na sociálnej sieti, v ktorom islam nazvala "náboženstvom nenávisti", rozvíril v krajine diskusiu o slobode prejavu, píše agentúra AFP.



Podľa britskej televízie BBC sa Mila vulgárne vyjadrila na adresu islamu v živom prenose na sociálnej sieti Instagram, a to po homofóbnych urážkach jedného z moslimských používateľov.



Následne dostala veľké množstvo vyhrážok a svoj účet musela deaktivovať. Od uverejnenia videa nechodí ani do školy.



Francúzsky minister vnútra Christophe Castaner v utorok oznámil, že tínedžerka a jej rodina sú pod policajnou ochranou. Jej priezvisko médiá z bezpečnostných dôvodov nezverejnili.



V pondelňajšom televíznom rozhovore Mila vyhlásila, že "neľutuje" svoje poznámky, a obhajovala právo "rúhať sa".



Na jej stranu sa postavili pravicoví politici, ktorí vládu obvinili z nedostatočnej podpory pre tínedžerku v čase "islamistických" hrozieb z uplynulých dvoch týždňov.



"Toto mladé dievča je statočnejšie než celá politická trieda, ktorá je pri moci posledných 30 rokov", napísala predsedníčka krajne pravicového Národného zhromaždenia Marine Le Penová na sociálnej sieti Twitter.



Na jej stranu sa postavil aj líder opozičných Republikánov v Senáte Bruno Retailleau. "Toto je politický islam, ktorý ohrozuje naše hodnoty," povedal.



Ľavicoví politici sú naopak zdržanlivejší. Niekdajšia prezidentská kandidátka socialistov Ségolene Royalová na jednej strane bránila Miline právo slobody prejavu, na druhej strane však vyhlásila, že by ukázala "viac rešpektu, dobrých spôsobov a vedomostí". Mila by sa podľa nej nemala stať symbolom slobody prejavu.



Ministerka spravodlivosti Nicole Belloubetová označila vyhrážky za "neprijateľné". Dodala však, že Miline vyjadrenia o islame sú v rozpore s princípom slobody vedomia, svedomia a náboženskej slobody.



"Kto seje vietor, žne búrku", povedal člen Francúzskej rady moslimskej viery (CFCM) Abdallah Zekri. Jej predseda Mohammed Moussaoui neskôr vyjadrenie korigoval slovami, že "nič neospravedlňuje vyhrážky smrťou".



Mila sa v pondelok ospravedlnila všetkým, ktorých jej vyjadrenia zranili. "Nikdy som nechcela zasiahnuť ľudské bytosti. Chcela som hovoriť o náboženstve a povedať, čo si o ňom myslím," vyhlásila.