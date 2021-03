Vyjadrenia EMA o vakcíne od AstraZenecy sú povzbudivé, tvrdí Macron

Rím 16. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a taliansky premiér Mario Draghi v utorok vyhlásili, že predbežné vyjadrenie Európskej agentúry pre lieky (EMA) o vakcíne proti novému koronavírusu od firmy AstraZeneca považujú za "povzbudivé". Informovala o tom agentúra AFP.



Vo vyhlásení vydanom Draghiho kanceláriou po telefonáte oboch lídrov sa ďalej uvádza, že Francúzsko a Taliansko "okamžite obnovia" očkovanie vakcínou od firmy AstraZeneca, ak to schváli regulačný úrad EÚ. Očakáva sa, že odborníci vydajú odporúčanie vo štvrtok.



Viacero európskych krajín vrátane Talianska, Francúzska i Nemecka pozastavilo očkovanie vakcínou od zmienenej britsko-švédskej firmy po prípadoch krvných zrazenín hlásených po zaočkovaní ňou z viacerých krajín.



Riaditeľka EMA Emer Cooková počas utorňajšej videokonferencie s novinármi opakovane zdôraznila, že "nič nenasvedčuje tomu, že vakcíny AstraZeneca sú príčinou hlásených krvných zrazenín". Agentúra sa podľa nej zameriava na nežiaduce udalosti spojené so všetkými vakcínami, nejde len o vakcínu od spoločnosti AstraZeneca. EMA je v kontakte s výrobcami všetkých schválených vakcín a zbiera údaje o výskyte "vzácnych" vedľajších účinkov po očkovaní z celého sveta.



Cooková viackrát uviedla, že agentúra je "pevne presvedčená", že výhody vakcíny AstraZeneca prevažujú nad rizikami. Upozornila tiež, že každý rok majú v celej EÚ tisíce ľudí tromboembolické príhody a zatiaľ nie sú žiadne hodnoverné náznaky, že by očkovanie spôsobovalo tvorbu krvných zrazenín. Na toto riziko podľa nej neupozornili ani rozsiahle klinické skúšky, ktoré prebiehali pred schválením vakcíny.