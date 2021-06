Vyjadrenie von der Leyenovej je hanebné, myslí si Orbán

Budapešť 23. júna (TASR) - Vyjadrenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá vníma maďarský zákon o pedofílii ako hanbu a diskrimináciu, je hanebné, pretože sa zakladá na nepodložených tvrdeniach, reagoval v stredu v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Podľa spravodajského servera Napi.hu premiér pripomenul, že nedávno schválený maďarský zákon chráni práva detí, zaručuje práva rodičov, pričom táto právna norma sa nevzťahuje na práva týkajúce sa sexuálnej orientácie ľudí vo veku nad 18 rokov.



Orbán podľa vyhlásenia tlačového odboru úradu vlády zdôraznil, že maďarský zákon je založený na treťom odseku 14. článku Charty základných práv Európskej únie. "Sloboda zakladať vzdelávacie inštitúcie za predpokladu dodržiavania demokratických zásad a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a výchovu svojich detí v zhode so svojim náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením sa rešpektuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva," píše sa v dotknutom článku charty.



"Vyhlásenie predsedníčky EK je hanebné, pretože svoj zaujatý politický postoj zverejňuje bez nezaujatého vyšetrovania," dodal predseda maďarskej vlády.



Von der Leyenová v stredu oznámila, že EK pohrozila právnymi krokmi voči Maďarsku v súvislosti s novým zákonom, ktorý zakazuje sprostredkovať osobám mladším ako 18 rokov informácie zobrazujúce alebo propagujúce homosexualitu či zmenu pohlavia.



"Tento maďarský zákon je hanbou. Poverila som zodpovedných komisárov, aby ešte predtým, ako zákon nadobudne účinnosť, poslali maďarským úradom list, v ktorom vyjadria naše obavy," citovala šéfku exekutívy EÚ agentúra DPA.



Von der Leyenová ďalej konštatovala, že tento zákon jednoznačne diskriminuje ľudí na základe ich sexuálnej orientácie, čo je v rozpore so základnými hodnotami Európskej únie, ako sú ľudská dôstojnosť, rovnosť a dodržiavanie ľudských práv.



Jej vyhlásenie prichádza deň po tom, ako diplomati 13 členských krajín EÚ počas zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu vyzvali eurokomisiu, aby prijala potrebné právne kroky a zažalovala Maďarsko v súvislosti so sporným zákonom na Súdnom dvore EÚ.



Návrh nového zákona, ktorý minulý týždeň schválil maďarský parlament, zakazuje mladým ľuďom a deťom prístup ku knihám alebo filmom zobrazujúcim alebo propagujúcim homosexualitu či zmenu pohlavia. Zakazuje tiež reklamy, ktoré zobrazujú, že homosexuálni alebo transrodoví ľudia sú normálnou súčasťou spoločnosti.