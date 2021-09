Vyjednávač pre brexit: Británia môže siahnuť k núdzovej klauzule

Londýn 14. septembra (TASR) - Britský vyjednávač pre brexit David Frost vo svojom vystúpení v hornej komore britského parlamentu v pondelok večer varoval, že Británia by mohla v prípade protokolu o Írsku a Severnom Írsku siahnuť po núdzovej klauzule a pozastaviť tak účinnosť dohody o brexite. Informovala o tom agentúra DPA.



"Vyzývam EÚ, aby to brala vážne," vyhlásil Frost a vyzval Úniu na "skutočné" rokovania.



Írska poistka má zaručiť, že na hraniciach Írska a britskej provincie Severné Írsko sa nebude kontrolovať prevážaný tovar. Toto opatrenie má podporiť krehký mier v Severnom Írsku, ktorý nastolila Veľkopiatková dohoda z roku 1998, pripomína DPA.



Avšak zároveň sa má kontrolovať tovar prichádzajúci do Severného Írska zo zvyšku Británie. To spôsobuje problémy vo vnútroštátnom obchode, za čo sa Londýn a Brusel navzájom obviňujú. Londýn požaduje otvorenie rokovaní o protokole, čo Brusel odmieta.



Na jednostranné predĺženie ochrannej lehoty pre colné kontroly v prípade zásielok mrazeného mäsa z Veľkej Británie do Severného Írska nereagovala Únia vážnejšími krokmi, aby tak ponechala priestor pre ďalšie rokovania, pripomenula nemecká agentúra.