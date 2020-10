Vyjednávač EÚ Barnier plánuje predĺžiť rokovania v Londýne do stredy

Londýn 25. októbra (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) pre brexit Michel Barnier plánuje predĺžiť svoju návštevu Londýna až do stredy (28. 10.). Dôvodom je "opatrný optimizmus" v súvislosti s priebehmi rozhovorov o obchode s Britániou po skončení sa prechodného obdobia 31. decembra 2020. Informovali o tom nedeľné noviny Sunday Telegraph.



Rokovací tím EÚ sa mal pôvodne v nedeľu vrátiť do Bruselu.



Noviny uviedli, že britský tím odcestuje vo štvrtok (29. 10.) do Bruselu na ďalšie rozhovory a že 31. októbra je skutočne posledný termín na rozhodnutie, či obe strany môžu dosiahnuť dohodu.



Sunday Telegraph tvrdí tiež, že Británia a EÚ dosiahli "na poslednú chvíľu" pomerne veľký pokrok na rokovaniach. Otázka rybolovu, ktorá vyvoláva najviac sporov, však stále zostáva nevyriešená a hrozí tak búrlivé finále päť rokov trvajúcej krízy okolo brexitu.



Británia v piatok (23. 10.) vyhlásila, že chce dosiahnuť dohodu o obchode s EÚ "čo najskôr" po tom, ako Francúzsko navrhlo, aby sa nový intenzívny harmonogram rozhovorov predĺžil aj po 31. októbri.



Ak sa totiž nepodarí dosiahnuť dohodu o obchode, obom stranám hrozí zavedenie ciel, čo ešte viac poškodí ich ekonomiky, ktoré decimuje pandémia nového koronavírusu.



Podľa francúzskeho ministra pre Európu Clémenta Beaunea EÚ chce diskusie ukončiť do 31. októbra, aby mala dostatok času na ratifikáciu v parlamentoch všetkých 27 členských štátoch bloku. Ale naznačil tiež, že by mohla termín predlžiť ešte o pár dní v snahe zvýšiť šance na dohodu.



Beaune zároveň vyzval Britániu, aby ustúpila v kľúčových otázkach vrátane práva francúzskych a ďalších rybárov z EÚ pokračovať v love vo vodách Spojeného kráľovstva.