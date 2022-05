Vyjednávač EÚ na rokovaniach o jadrovej dohode navštívi Teherán

Teherán 9. mája (TASR) - Vyjednávač EÚ na rokovaniach svetových mocností s Iránom o obnovení iránskej jadrovej dohody, Enrique Mora, navštívi tento týždeň Teherán. Oznámilo to v pondelok iránske ministerstvo zahraničných vecí, informuje agentúra AFP.



"Program rokovaní (s Morom) v Teheráne je už takmer hotový... Stretne sa s Alím Bákerím, hlavným vyjednávačom Iránskej islamskej republiky (na rokovaniach o jadrovej dohode)," uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Saíd Chátibzáde.



Dátum Morovho príchodu do Teheránu ešte nebol potvrdený, miestne médiá však udávajú, že sa očakáva v utorok.



"Morova cesta posúva (jadrové) rozhovory správnym smerom," uviedol Chátibzáde. Dodal, že Irán si so Spojenými štátmi naďalej neustále "vymieňa správy" prostredníctvom EÚ.



Diplomati z Británie, Číny, Francúzska, Nemecka a Ruska začali rozhovory s Teheránom o obnovení jadrovej dohody koncom novembra minulého roka. Spojené štáty, ktoré od predmetnej dohody odstúpili v roku 2018 za vlády vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa, sa na rokovaniach zúčastňujú nepriamo.



V marci boli rokovania vo Viedni prerušené po tom, ako Rusko požiadalo USA o garancie, že sankcie uvalené na Moskvu pre inváziu na Ukrajinu nebudú mať vplyv na obchodovanie Ruska s Iránom.



Irán následne 25. apríla vyzval mocnosti na stretnutie s cieľom "čo najskoršieho" obnovenia rozhovorov. AFP pripomína, že medzi problematické body rokovaní naďalej patrí požiadavka Iránu, aby USA zo svojho zoznamu podporovateľov terorizmu odstránili iránske Revolučné gardy.



Samotný Chátibzáde v pondelok povedal, že médiá "nesmú zredukovať problémy medzi Iránom a Spojenými štátmi na jedinú tému", ako napríklad práve otázku Revolučných gárd. "Ak sa Spojené štáty dnes rozhodnú rešpektovať práva iránskeho ľudu, môžeme ísť po Morovej návšteve do Viedne a podpísať jadrovú dohodu," dodal.