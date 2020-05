Vyjednávač EÚ pre brexit obvinil Britániu, že neplní záväzky načas

Londýn 31. mája (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier obvinil v nedeľu Britániu, že si neplní načas svoje záväzky a varoval, že ak v tom bude pokračovať, k vzájomnej pobrexitovej obchodnej dohode nedôjde. Informovala o tom agentúra DPA.



Londýn "robí krok vzad - dva, tri kroky vzad - od pôvodných záväzkov," povedal Barnier pre nedeľník Sunday Times pred štvrtým kolom brexitových rokovaní, ktoré sa majú začať budúci týždeň.



Ak Británia nebude plniť znenie dohody o brexite, ktorú uzavrela vlani na jeseň s EÚ, a ktorá má byť východiskovým bodom pre budúce vzťahy, k dohode nedôjde, varoval Barnier.



Barnier minulý týždeň uviedol, že nadchádzajúce kolo rokovaní bude kľúčové čo sa týka zaistenia pobrexitovej obchodnej dohody s Britániou. Tri predošlé kolá rokovaní sa totiž skončili bez hmatateľných výsledkov.



Barnier podľa agentúry AFP zdôraznil, že v dôsledku ekonomických škôd, ktoré spôsobila koronavírusová kríza, je dosiahnutie dohody o obchodných vzťahoch Británie s EÚ ešte omnoho dôležitejšie.



"Ak nedosiahneme dohodu, bude to mať ďalšie následky. A tie sa potom, samozrejme, pridajú k už veľmi vážnym dôsledkom koronavírusovej krízy," povedal Barnier. "Preto si myslím, že je našou spoločnou zodpovednosťou v tejto konkrétnej ťažkej kríze, ktorá ovplyvňuje mnoho rodín... s množstvom úmrtí, s množstvom chorých ľudí, s množstvom nezamestnaných..., aby sme spravili všetko pre dosiahnutie dohody a ja veľmi pevne verím, že sa nám to podarí," dodal.



Británia vystúpila z EÚ na konci januára 2020 a momentálne sa do konca roka nachádza v prechodnej fáze, počas ktorej je naďalej súčasťou vnútorného trhu EÚ, ako aj colnej únie. Prechodné obdobie je možné predĺžiť o dva roky - rozhodovať sa o tom bude na summite v júni. Britský premiér Boris Johnson však túto možnosť dôrazne odmieta.